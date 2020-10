Piden intervención de fiscala general en supuesta extorsión

El documento fue promovido por el abogado Fabián Orrego, quien representa a una de las involucradas en el procedimiento que se realizó en una causa por supuesta extorsión y lamentó la falta de avances en la denuncia por violencia familiar que presentó su cliente.

Su defendida había sido detenida en el marco de una causa por supuesta extorsión vinculada a una denuncia por violencia familiar. El profesional cuestionó cómo rápidamente la mujer pasó de denunciante a denunciada.

Según los antecedentes, la mujer, quien volvió de España, denunció en el 2018 ante la fiscala Mirtha Ortiz a su esposo, por violencia familiar, abuso en niños y coacción sexual. En ese sentido, el abogado Orrego contó que la mujer era amenazada por el hombre de que si intentaba volver al país, quemaría la casa con sus hijos, madre y hermanas dentro.

Ante esta situación, la Fiscalía dictó orden de captura para el denunciado desde el 2019, pero el mismo sigue habitando su casa.

Sobre la detención de su defendida, en un allanamiento por supuesta extorsión encabezada por la fiscala Sonia Pereira en el despacho del presidente del Colegio de Abogados de Luque, Milciades Toledo, Orrego explicó que “en realidad fue el hombre denunciado por violencia familiar quien se comunicó varias veces con la familia de su esposa ofreciendo una conciliación a través de una compensación económica. Cansada y sin más esperanza en la Justicia, ella aceptó el acuerdo con la intención de llevar a su familia a rehacer su vida en España; sin embargo, fueron denunciados por extorsión y la Fiscalía allanó el estudio jurídico de Toledo y la detuvieron”.

Al respecto, Orrego lamentó que dicho caso se encuentre trabado y sin mayores avances. “Ella está cansada ya de tantos procedimientos. Ella vino en el 2018 y estamos finalizando el 2020 y todavía no hay respuestas, no hay justicia para ella. No avanza nada esto", concluyó.