Piden al Parlasur que se posicione sobre injusticias en la EBY

Señaló que el Gobierno de Horacio Cartes realizó una costosa inversión para construir la línea de 500 kilovoltios (kV), pero que hoy no sirve porque no se puede conectar a las subestaciones de Ayolas y Villa Hayes. Por tal motivo, nuestro país no puede retirar el 50% de la electricidad de la EBY y esta era una situación que se debía prever desde 1994.

MALA FE. Afirmó que esta falla técnica fue hecha en forma adrede por el Gobierno argentino, con el fin de seguir utilizando la energía barata de Yacyretá y así ahorrar USD 750 millones al año en gastos energéticos. Apuntó que la nación vecina destina mucho dinero en otras costosas fuentes, por lo que le conviene seguir utilizando la energía paraguaya que retira en concepto de cesión. Los directivos paraguayos también fueron cómplices, por lo menos los que estuvieron en la administración de Cartes, enfatizó.

“Paraguay hoy solo usa el 1%. Cabe pensar la mala fe. Tengo información, no presunción, de que los directivos argentinos (de Yacyretá) en reiteradas veces han trabado la conexión (de la línea de 500 kV) con diversos tipos de excusas. Ahora tiran la pelota a setiembre de 2019 para solucionar el problema y yo tengo mis dudas de que se concrete”, expresó.

El ingeniero resaltó que, si hay voluntad política, este impasse se puede arreglar en meses, por lo que pide al presidente Mario Abdo Benítez que tome cartas en el asunto. El excedente de energía de EBY se podrá vender a mejores precios a otros países, dijo.