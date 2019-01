Petropar hizo compras por USD 99 millones usando polémica modalidad

Según el detalle, en 2016 la empresa compró gasoil-diésel tipo I por USD 21.639.640 de la firma Lukoil Pan Americas, LLC. Al año siguiente, compró gasoil-diésel tipo III por USD 56.709.339 y nafta ron 90 por USD 19.178.531. Los proveedores fueron las empresas Lukoil Pan Americas, LLC, Glencore International AG, Novum Energy Trading Corp, Trafigura Pte. Ltd. y Shell Trading (US) Company.

El año pasado adquirió gas licuado de petróleo por USD 1.664.135 de la firma Refinería del Norte SA.

MARCO LEGAL. El Decreto Nº 8037 del 2011 autorizó a Petropar a utilizar el procedimiento de contratación por la vía de excepción para la compra spot de productos derivados del petróleo. Esta modalidad de actuación, para realizar compras rápidas vía excepción en casos de urgencia o ventaja de precios, fue aprobada en su momento por la DNCP.

El director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, considera que la compra spot es una modalidad interesante en el rubro de hidrocarburos, pero que requiere transparencia.

“Cual es el problema de la modalidad spot; si estamos hablando de una empresa privada no hay ningún problema porque vos comprás lo que más te conviene como empresa privada, ahora pasando al ámbito de la gestión pública la modalidad spot es básicamente una comercialización que puede ser telefónica, por email (...) y que tiene como único requerimiento para implementarse en Petropar que en ese momento se tenga un contrato vigente y del mismo producto para tener una comparativa con el precio que le ofertan en el mercado spot”, explicó Seitz.

“El decreto te dice que tiene que ser por lo menos 10% más barato, pero como no existen mecanismos de control, no existe oferta que pueda ser después publicada, no existen registros de la oferta inicialmente presentada a Petropar. De 0 hasta 90% del precio es un misterio”, acotó.

Seitz aclaró que la actual administración de la estatal de combustibles no llegó a utilizar la vía spot.

“Es una vía comercialmente conveniente, pero tiene serias observaciones para su implementación desde las Contrataciones Públicas por la imposibilidad de presentar una rendición clara y transparente de costos ofertados. No tenés en la compra spot lo básico de la licitación pública, que es una oferta firmada, presentada y abierta públicamente. Vos recibís una oferta y firmás el contrato y lo que tenés como resultado a exponer ya es solamente el precio acordado entre Petropar y el que vende spot; ahora, ¿es realmente el mejor precio? ¿Hubo negociación para llegar a ese precio? Ya no se sabe”, expresó.

Compleja. Esta modalidad imposibilita presentar una rendición clara y transparente de los costos ofertados.