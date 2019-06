Pese a condena, la ex subcontralora ya trabajará en la CGR

La ex subcontralora Nancy Torreblanca, recientemente condenada a 2 años de cárcel por lesión de confianza, con suspensión a prueba de su condena, podrá nuevamente ir a trabajar a la Contraloría General de la República.

La resolución se dio en el caso conocido como de la secretaría vip, una derivación de las publicaciones de ÚH, donde también fue condenado el ex contralor, Óscar Rubén Velázquez, actualmente preso en Viñas Cué.

Torreblanca volverá a trabajar, porque el Tribunal de Sentencia que le juzgó levantó ayer la prohibición que tenía de ingresar al recinto de la Contraloría.

También se dispuso el cambio de caución real. Anteriormente, estaba embargado un inmueble de una tercera persona, por G. 800.000.000, pero ahora, será su propia casa por el mismo monto.

El caso es que la condena por lesión de confianza no se halla firme, ya que fue apelada por la defensa de la ex subcontralora, por lo que aún no puede ser aplicada.

Sin embargo, la medida difiere bastante del caso del ex contralor, Óscar Rubén Velázquez, también hallado culpable por lesión de confianza, el mismo delito que Torreblanca, quien también apeló la resolución.

En su caso, está privado de su libertad en el penal Militar de Viñas Cué, por la pena de 4 años de cárcel a la que lo condenaron.

ARGUMENTOS. Ayer, la defensa sostuvo que ya no había necesidad de la prohibición de ingresar a la Contraloría, ya que el juicio oral había terminado, y ella necesitaba trabajar.

Además, adujo que en diciembre pasado se le había negado el mismo pedido, porque varios testigos del caso estaban en la misma Contraloría y podía influir en ellos, pero ahora eso no se da.

También pidió cambiar la caución real de un tercero por su propio inmueble.

La fiscala Victoria Acuña dijo que no tenía inconvenientes en que se concediera la petición.

Con ello, las juezas Mesalina Fernández, Gloria Hermosa y Fabián Escobar hicieron lugar al pedido de la defensa. Así, la ex subcontralora volverá a trabajar.

APELACIÓN. Por su parte, además de Nancy Torreblanca, la coprocesada, Liz Paola Duarte Meza, conocida como la secretaria vip, apeló la sentencia que la condenó a un año y nueve meses de cárcel, aunque la pena fue suspendida.

La misma, conforme el fallo, para no ir a prisión deberá devolver la suma de G. 160 millones que percibió indebidamente.

Torreblanca, condenada por lesión de confianza, deberá dictar una clase mensual por seis meses, para no ir a prisión.

Ambos piden anular el fallo y la absolución por decisión directa porque consideran que no hubo delito.