Pescadores alertan sobre daños a la isla y empresa habla de oportunismo

La convocatoria estuvo a cargo del senador Enrique Salyn Buzarquis, vicepresidente de la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna). De las seis asociaciones de pescadores con las que la empresa abrió una mesa de negociación desde el año pasado, actualmente llegaron a un acuerdo con cuatro. La firma proveerá de una lancha con motor y kit de equipamientos. Con los otros dos grupos lo único que avanzan son acusaciones entre las partes.

El representante de la Vimérica, Rodrigo Itarrulde, recordó el ataque a la línea de alta tensión en la obra y que desde el Sindicato de Pescadores del Río Paraguay, que dirige el exconcejal departamental Camilo Arrúa, afrontaron las negociaciones de manera belicosa. Indicó que en la lista presentada existen funcionarios, comerciantes y personas que residen en otros departamentos.

Señaló que de las 217 personas que integran el sindicato en cuestión, 105 estarían mintiendo en las declaraciones juradas. “La empresa presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra Camilo Arrúa y 13 personas. De las 13, seis son funcionarios de la Intendencia de Mariano Roque Alonso y las otras siete son comerciantes”, comentó.

Al respecto, el concejal de Mariano Roque Alonso e hijo del señor Camilo, Félix Arrúa, cuestionó que antes de ejecutarse la obra no se socializó con los trabajadores de la zona el alcance del proyecto. Afirmó que a pesar de transcurrir más de un año, aún los vendedores y pescadores no recibieron beneficio. “Qué se puede hacer ahora en el río que hay bajante y la empresa destruyó las canchadas. Su barco toda la noche trabaja sacando arena. También me gustaría que se investigue sobre la situación del Puente Remanso. Ellos cavan la tierra y las bases del puente ya se ven. Quiero saber qué hace Mades en ese caso”.

Sobre el cuestionamiento de que en la lista existen pescadores dedicados a otros rubros señaló: “¿Acaso el pescador siempre tiene que ser pobre y no puede tener comercio y porque la empresa debe imponer solo lo que ellos quieren dar?”. El gremio solicitó G. 150 millones por pescador, pero la firma se negó a resarcimientos en efectivo.

ALTO INTERÉS. El intendente de Limpio, Carlos Palacios, durante su intervención se mostró interesado en que se llegue a un acuerdo lo antes posible para culminar la obra, ya que aseguró que traerá beneficio para la zona Central. El Municipio a su cargo recibiría anualmente cerca de G. 21.000 millones en concepto de canon por el megacomplejo en el área natural.