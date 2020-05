“Persiste dificultad en educación virtual”

Hasta cuatro horas por tarea requiere de tiempo en algunas materias y se reciben 3 a 4 de estas tareas por día, lamenta María Gloria Amarilla, vocera de la Unión Nacional de Centros de Estudiantes (Unepy). Cada alumno de la media debe invertir al día hasta 12 horas si pretende estar completamente con cada asignatura que envía el docente, sostienen en conclusión.

“En su mayoría no se está usando el Microsoft Teams que es tan promocionado oficialmente, sigue el método de envío de clases por WhatsApp”, comenta la líder estudiantil.

Indica que las complicaciones se dan con los videos que difunde el MEC para las clases, donde el complemento debe ser la explicación del profesor, pero no se da en todos los casos. “Nadie entiende los videos del Ministerio, lastimosamente hay algunos profes que no responden”, cuenta, pero agrega que no culpan a los educadores de esta catástrofe. “Se entiende de parte del docente que tienen muchísimos alumnos en cada clase y tienen varias aulas según su cátedra”, dice Amarilla. La Unepy expresa que los alumnos se preguntan si así van a pasar de grado o curso o si el objetivo de las tareas es nada más una política que busca mantenerlos “entretenidos” durante la cuarentena.

La Unepy, así como otros gremios, exige al presidente Mario Abdo que escuche al Senado y remueva del cargo al ministro de Educación, Eduardo Petta.

La Organización de Trabajadores de la Educación (OTEP-SN) califica la situación actual de “educación en quiebra”, debido a las políticas implementadas por la cartera estatal para estos tiempos. “Se emplea una estrategia alejada de la realidad y que desconoce los múltiples factores de cada comunidad”, explican los educadores.