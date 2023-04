Peña tilda a Efraín de autoritario y critica su gasto en campaña

“Están juntos los gatos, pero se están peleando entre ellos”, dijo al referir que Efraín tiene un criterio y Soledad Núñez, otro.

“También somos conscientes de la polarización en los medios de comunicación porque al final estos son grupos económicos, grupos empresariales donde hay trabajadores de la prensa”, indicó.

Prometió que será un celoso custodio del trabajo de los periodistas aun sabiendo que detrás hay grupos económicos con agenda propia.

“Hay que separar el rol del periodista del dueño del medio de comunicación”, aseveró.

Por otro lado, señaló que la Concertación cuenta con más publicidad y gasta más que la ANR en su campaña, luego de mencionar que hay “muchas agendas extranjeras pendientes de lo que suceda en el Paraguay” y al ser consultado si esas agendas vienen acompañadas de euro o dólares.

“Mucho de esto es especulación. No hay explicación que justifique el movimiento económico que tiene la Concertación. Ellos no tienen cuenta bancaria, no tienen acceso a créditos; sin embargo, se está viendo un financiamiento muy superior al nuestro”, respondió.

Agregó que hay mucha exposición de los candidatos de la Concertación en cuanto a publicidad en la calle y en las redes sociales. “Están gastando dinero que no se sabe de dónde viene”, observó.

Subrayó que el Partido Colorado tiene una capacidad de “renovarse” y repitió su promesa de “tener más circulante” y de defender la vida y la familia.

Resaltó que no todos los políticos son iguales. ”Yo no soy igual a Efraín”, expresó y sacó a colación la denuncia que reflotaron los políticos de su equipo y los medios cartistas.

“Podemos mirar lo que hemos hecho en los últimos 15 años. Él con una denuncia de haber tragado USD 100 millones y yo con la foja limpia, ni siquiera una infracción de tránsito tengo”, indicó.

También en los últimos días sacó una nueva promesa de campaña que se denomina “Paraguay Conserva” con el que dice que buscará la conservación y recuperación del medioambiente en nuestro país, según señaló.



No sorprende de una persona con comportamiento autoritario, tampoco es sorpresa que haya disparidad en la Concertación.