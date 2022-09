Peña promete bajar precios de alimentos y de combustibles

El precandidato colorado a la Presidencia de la República por el movimiento Honor Colorado, Santiago Peña, manifestó en un acto de campaña en el distrito de Unión, departamento de San Pedro, que se compromete a bajar el precio de los combustibles, de la canasta básica y crear 500.000 empleos.

“Yo les pido de corazón que me den la oportunidad de ser presidente de la República, porque no les voy a defraudar, yo no soy un político mentiroso ni ladrón, porque cuando hay honestidad el dinero llega al pueblo. Me comprometo a bajar el precio del combustible, a bajar el precio de la canasta básica, a generar 500.000 empleos para que los jóvenes y adultos de Unión tengan empleo aquí, y a partir del próximo año todos digan que en el Paraguay estamos mejor”, manifestó al final de su discurso en el acto de campaña.