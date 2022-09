Peña exalta a gobernador denunciado por corrupción

“La atención de salud debe ser las 24 horas. No podemos pretender que la gente se enferme solo de mañana”, dijo el candidato cartista y se comprometió a mejorar el estado de los hospitales de “la mano del gobernador que va a ser senador de la nación”, recordando que Vera es candidato a senador de su equipo.

Cabe señalar que el informe de la intervención de la Gobernación de Guairá menciona que se construyó una planta de oxígeno y que la misma no puede ser utilizada ya que no se hizo de acuerdo con los estándares necesarios. Costó G. 3.000 millones. “Existen diferencias en importes presupuestado con lo ejecutado en obras y hay importes muy significativos que no son reales para la inversión del mismo”, dice el informe de la intervención.

Peña promocionó también la candidatura de César Sosa a la gobernación. “Todo lo que no pudo hacer Juan Carlos Vera que va a estar en el Senado, lo vamos a llevar adelante nosotros”, manifestó y no habló de las irregularidades que deja Vera en su gestión.

En su recorrido por los distritos, el precandidato a presidente prometió que llevará industrias para que la gente “tenga platita en el bolsillo”.