Peña dice que será candidato si se presenta la oportunidad

Si bien mencionó que es muy pronto para hablar de candidaturas a la presidencia para el 2023, el ex ministro de Hacienda Santiago Peña indicó que aceptará ser de vuelta postulante en caso de que se le pida.

Peña se refirió a lo señalado por Horacio Cartes en una entrevista que dio a un medio impreso. “No puedo negar que me gusta Santiago Peña, me gusta Mangui Alliana, ellos pueden ser una hermosa dupla”, expresó el ex mandatario Cartes.

De esta forma, Cartes ya dio a conocer la dupla con la cual buscará llegar a la presidencia de la República, con Peña como candidato a presidente y Pedro Alliana como candidato a vicepresidente. Este último es muy leal al mandatario y quiso impedir que Peña sea candidato para el 2023 proponiendo que sea el candidato a intendente de Asunción, lo cual fracasó.

Al respecto, Peña señaló a radio Monumental, que se trató de “una expresión de deseo, un pensamiento de Horacio Cartes”, ya que en la misma entrevista él aclara que falta mucho tiempo.

“Es muy temprano para hablar de una candidatura”, dijo y aclaró que si se presenta la oportunidad estará listo para trabajar. Mencionó que más allá de la derrota en las internas coloradas de diciembre del 2017, la candidatura fue una experiencia satisfactoria que fortaleció su visión de que “las cosas se cambian desde adentro y no desde afuera”.

CRÍTICAS. Peña cuestionó al Gobierno y dijo que hay una sensación de ausencia de poder, ante la falta de liderazgo de Mario Abdo Benítez, quien no baja línea y cada uno hace lo que quiere. Refirió que Juan Ernesto Villamayor es quien mayor daño hace al país, y también Eduardo Petta en Educación.