Peña dice que él y HC perderán comicios solo “muertos o presos”

“A partir de marzo y abril el proyecto de Honor Colorado empezó a tomar más fuerza”, empezó diciendo el precandidato a presidente.

Agregó que a partir de ahí se empezó a ver “la desesperación del oficialismo”.

“Empezamos a ver la desesperación, primero, de los adversarios dentro del Partido Colorado que tenían el anhelo de generar una fuerza que pueda enfrentar al cartismo”, sostuvo Peña, refiriéndose a las encuestas que semana tras semana se van actualizando en ambos movimientos.

Aseguró que Honor Colorado es una fuerza que, “lejos de disminuir, crece día a día”.

“Hace pocas semanas atrás se dieron cuenta de que las elecciones del 18 de diciembre ya están totalmente definidas”, indicó, señalando que ganará las elecciones.

Sin mencionar que Horacio Cartes fue declarado “significativamente corrupto” por el Gobierno de Estados Unidos, Peña refirió que el oficialismo solamente ganará si es que ellos van presos.

“La única forma de que Horacio Cartes no sea presidente de la Junta de Gobierno, la única de que Peña y Alliana no lleguen a la presidencia, es que nos maten o nos metan presos”, aseveró.

No obstante, precisó que en las reuniones “se siente el calor popular de este proyecto que va a volver a poner al Gobierno al servicio de la gente”.

Expresó que esa “es la única forma porque (los oficialistas) no tienen la mínima posibilidad de ganar a este proyecto político por medio de las urnas y el voto popular”.

En su discurso habló también sobre la necesidad de potenciar la educación. “La herramienta como la educación es fundamental, que el joven que se pueda realizar y no se frustre”, dijo y citó que las becas serán de gran ayuda como herramienta del Estado y para saber trabajar en el ámbito educativo, dependerá de la persona que se designe.

Habló también de la necesidad de fortalecer el sistema de salud.

Manifestó la promesa de crear unos 500.000 nuevos empleos para que mejorar la situación de las familias paraguayas.

“Necesitamos generar empleos y el rol del Estado es tener una obsesión por crear empleos y yo me puse como meta crear medio millón de empleos en los próximos 5 años”, prometió y comentó que la economía debe ser una prioridad, porque de ella depende la calidad de vida de los paraguayos.

Cartes. Por otro lado, Horacio Cartes mantuvo reuniones con organizaciones de funcionarios públicos colorados que responden al movimiento Honor Colorado. En ese sentido se reunió ayer con funcionarios de Essap, Dinacopa y de la Cámara de Diputados. Las reuniones fueron para planeamiento de la campaña; no obstante, no faltaron los discursos y las loas de apoyo al ex presidente.

Cartes fue designado como “persona significativamente corrupta” debido a su participación en actos de corrupción significativos y sus lazos con organizaciones terroristas. “Durante su mandato utilizó la Presidencia del Paraguay para obstruir una investigación del crimen transnacional que involucraba a su socio”, señaló el embajador norteamericano Marc Ostfield.

No obstante, sigue haciendo proselitismo electoral de cara a las internas y es más, desde que salió la calificación norteamericana, se muestra mas a menudo en las reuniones y actos proselitistas, donde asegura que desafiante que ganará las internas partidarias.

El ex presidente aspira a ser electo como titular de la Junta de Gobierno donde su contrincante directo será el presidente Mario Abdo Benítez.

“La obstrucción de Cartes fue diseñada para mitigar el riesgo político y legal para sí mismo”, resaltó el informe al que dio lectura Ostfield.



