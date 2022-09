Peña dice que Arregui es “enemigo de los colorados”

Acotó que se trata de una bofetada para la dirigencia del Partido Colorado que trabajó para su campaña.

“Yo salí a pedir votos por Marito y lo único que le pedimos es que gobierne con el Partido Colorado”, recordó y dijo que Abdo recibió solamente votos de los colorados.

Señaló a Arregui como enemigo de los colorados porque “solamente ha perseguido a los adversarios políticos de Mario Abdo” y aseveró que Arregui fue nombrado en un lugar donde no sabrá que hacer “porque nunca trabajó en un banco y se irá a planillear en el BNF”.

Peña volvió a hacer promesas y esta vez prometió en la seccional 43 que todos los adultos mayores tendrán acceso a una pensión.

“Estoy comprometido como candidato y si ustedes me hacen presidente, que no haya un solo abuelo, una sola abuela que no tenga su pensión para la tercera edad”, dijo.

Sostuvo que no se trata de populismo sino de justicia social y mencionó que la pensión tiene “el sello colorado” ya que fue presentado en el 2009 por legisladores de ANR.

En otro momento dijo que los precios del gas y el combustible pueden bajar.

“Eso se llama patriotismo, pensar en la gente más humilde y también se llama honestidad”, indicó y nuevamente no menciona que el Grupo Cartes posee el emblema Enex que ofrece combustible al mismo precio que los demás. Ayer Peña visitó al cardenal Adalberto Martínez.



Arregui en la Seprelad solamente ha perseguido a los adversarios políticos de Mario Abdo y en el BNF irá a planillear.



Mario Abdo no sabe de empleos porque él nunca trabajó, él nunca necesitó y por eso él hace los nombramientos.

Santiago Peña,

precandidato a presidente.