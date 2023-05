Peña afirma que Seprelad se utilizó como garrote político

“Yo era ministro de Hacienda, nosotros teníamos muchísimas disputas políticas. Jamás se me hubiese pasado por la cabeza utilizar mi rol como órgano rector de la política económica o tributaria con fines partidarios; para mí eso me parece nefasto y yo creo que se utilizó”, remarcó.

El Gobierno de Mario Abdo Benítez había cortado las transferencias al exterior al Banco Basa, luego de una investigación por presuntos vínculos con el terrorismo y lavado de dinero, según lo había expresado el mandatario.

Además, criticó al Gobierno de Mario Abdo Benítez, sobre todo en lo que hace a la gestión de los órganos de control como Seprelad.

“Tengo enormes cuestionamientos sobre la administración de Seprelad, conozco la responsabilidad que tienen, luché para que tengan independencia y lamento que en los últimos 5 años se haya utilizado como garrote político”, aseveró.

Los informes de Seprelad señalan que Cartes tuvo transferencias remitidas y recibidas por más G. 430.273 millones sin consignar la justificación del movimiento de dinero.

Aseguró que va a mantener su independencia de Cartes. “Cartes sabe que el poder es mío”, indicó.

Sostuvo que no se puede subestimar la voluntad de la gente ya que Cartes fue elegido para ser el presidente de la ANR, pero en varias ocasiones dijo que será independiente.

“Creo que lo tuvo claro cuando me nombró como ministro de Hacienda, él (Cartes) sabe que las decisiones son mías, que asumo la responsabilidad”.

“No quiero cometer los errores del pasado, no quiero ser el garrote en el Ejecutivo en contra de nuestros adversarios políticos, eso no construye. Debo gastar mi energía en los verdaderos problemas que tiene el país”, añadió.

Metrobús. Sostuvo que no hay elementos en contra de la administración del ex ministro Ramón Jiménez Gaona. “Siempre se dice que la imputación no genera agravios y lastimosamente no es así”, lamentó.



Elecciones generales 2023