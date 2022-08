Peña acusa a Marito de ser el más corrupto de la historia

“Soy parte de un equipo, el líder de ese equipo es el ex presidente de la República, no encuentro razón para darle la espalda al señor Horacio Cartes, su aporte en la política fue muy positivo”, manifestó Peña.

“No encuentro ninguna razón, tanto por mi propia experiencia como ministro como en el ámbito privado, no encuentro ninguna razón, ninguna, de por qué yo tendría que darle la espalda al señor Horacio Cartes”, resaltó.

Recordó que cuando hubo una convocatoria por el caso Messer, fue al Senado a explicar cómo es el mercado internacional para la emisión de bonos.

Dijo que no está sorprendido por lo que dijo el presidente el domingo pasado, en una entrevista, donde aseguró que no habrá abrazo republicano con Honor Colorado. “No me sorprende, él cada vez viene repitiendo con mayor insistencia que no habrá abrazo republicano. En años anteriores decía lo mismo y luego pidió votos para Cartes”, dijo y citó que incluso ambos hicieron un spot.

Señaló que el movimiento Colorado Añetete dejó de existir el 15 de agosto del 2018, y que a partir de ahí Hugo Velázquez fue el aglutinador para crear Fuerza Republicana. Ante su renuncia, dijo que hay un escenario de mucha incertidumbre con Marito como líder electoral. Observó además que Marito no tiene equipo para gobernar.

“El ladrón juzga por sus actos”, refirió al ser consultado sobre la denuncia que hizo Mario Abdo de que Cartes paga USD 10.000 a más de 50 diputados y citó que Basilio Núñez recibió un ofrecimiento de USD 50.000 para acompañar el juicio político a la fiscala general.

También afirmó que Abdo Benítez se colgó en el año 2012 de Cartes para llegar a ser senador y que incluso era un abanderado del movimiento, hasta que no fue elegido como candidato a presidente del Partido Colorado.

“Abdo nos odia, porque sabe que la gente valora más la administración de Cartes”, remarcó.