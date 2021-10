PEN y PPQ deben explicar el fracaso de desbloqueo, dicen

No solucionó el problema del dinero sucio en las elecciones ni evitó que entren narcos a los cargos públicos, cuestionó la diputada del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Celeste Amarilla, al evaluar el desbloqueo de listas.

Aseguró que los promotores del nuevo sistema, los partidos Encuentro Nacional (PEN) y Patria Querida (PPQ), deben rendir cuentas del fracaso. “Tienen que rendir cuentas del fracaso de este sistema los responsables, los que instalaron que la lista sábana era demoniaca porque pensaban erróneamente que ellos serían beneficiados. Me refiero a los partidos pequeños PEN, PPQ y otros, que creían que la gente iba a correr a votarles e instalaron este tema en la prensa y en la gente y lograron cambiar el sistema y hoy les salió el tiro por la culata. Deben salir a explicar qué pasó con sus pronósticos y qué pasó con la gente, que no corrió a votar por los mejores y que votó como siempre, por dinero o por el color, no por el mejor”, aseveró.