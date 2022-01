Pelean por fondos de la cuenta del PLRA

“El 30 hicieron la extracción. Son unos sinvergüenzas y sabiendo que no tienen autorización para hacerlo, igual aprovecharon dada la recarga de trabajo del personal del banco y que no actualizó la nómina de los nuevos ordenadores de gastos y el tesorero”, dijo Amarilla.

Anunció que luego de recibir respuesta de su pedido formal para que Morínigo explique para qué usó y a quién pagó, el tema lo elevará al Directorio partidario y a la Convención. Tildó al ex administrador como un mandadero de Efraín Alegre.

Respuesta. Según Javier Morínigo, Amarilla no puede reivindicar tener firma para hacer extracciones y que esa prerrogativa la tienen Juan Manuel Benítez y la abogada, Marlene Orué. “El tesorero del partido aun no tiene registrado su firma en la caja de ahorro del instituto José P. Guggiari y aún no se realizó el corte administrativo de dicho instituto razón por la cual son los actuales titulares de la caja de ahorro los que realizaron la extracción que el BNF entregó”, señaló.