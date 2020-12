Peleado en la Olla

De trámite peleado, ya que el Rayadito propuso con sus armas, apelando a la experiencia y supo contrarrestar los argumentos ofensivos del Ciclón, todo basado en una sólida actuación del portero Wilson Quiñónez, que tuvo acertadas intervenciones.

Faltó claridad. El Ciclón tuvo mayor tiempo el control de las acciones, aunque careció de precisión y chocó ante la falta de ideas ante la última línea del equipo Santo, que supo acomodar sus piezas para cortar el circuito por derecha, carril mayormente utilizado por el local ante la ausencia de un lateral izquierdo de oficio (Alexis Duarte no desentonó, pero no encajó en lo que viene desarrollando el Azulgrana).

En la complementaria el Azulgrana mejoró con el ingreso de los atacantes Sergio Bareiro y Richard Morales, que de a poco van entrando en la sintonía que pretende el entrenador Francisco Arce, ya que en la primera parte un estático José Ortigoza no acompaño al dinamismo que propusieron sus compañeros, restando sorpresa a los avances.

EXPERIENCIA. El Rayadito hizo valer la jerarquía de sus experimentados.

Con Juan Manuel Salgueiro como conductor (autor de un golazo) y un combativo Richard Salinas supo administrar los tiempos para encontrar los espacios cuando el local movía su estructura en zona ofensiva, haciendo parejo por momentos en el desarrollo, de acuerdo fue disputando el control.

El punto sirve a Cerro Porteño para acomodarse en la cima y apuntar a clasificar a la Liguilla final como líder, para medir al octavo.

A su vez a San Lorenzo, que con el empate sentenció definitivamente su descenso a la Intermedia 2021, le queda por jugar una última carta en la próxima fecha, ya que ganando se puede meter entre los 8 finalistas del certamen.

La figura

Wilson Quiñónez

Transmitió seguridad las veces que fue exigido, consolidando una buena temporada en el Rayadito. Destacaron también Juan Salgueiro y Federico Carrizo.

12 juegos sin perder suma Cerro Porteño jugando en La Nueva Olla. Registra 10 triunfos y 2 empates.

Josué Colmán: “Toda la vida en Cerro”

El volante Josué Colmán se refirió acerca de su continuidad en el Ciclón: “El profe siempre me da la confianza dándome minutos; estoy a gusto y pensando partido tras partido para después ver qué pasa. Si es por mí, me quedaría toda la vida en Cerro porque soy hincha del club”. Analizando el empate de ayer ante San Lorenzo, el atacante refirió: “Partido complicado. Sabíamos que se iban a cerrar atrás; intentamos, pero no se pudo ganar”.

Arce no dirigió por estar en aislamiento

El entrenador de Cerro Porteño, Francisco Arce, no pudo dirigir el juego desde el banco de suplentes (lo reemplazó Blas Cristaldo), ya que se encuentra en aislamiento, debido a que un familiar suyo resultó con Covid positivo. El estratega se sometió a la prueba del hisopado ayer y se aguardan resultados para hoy. La situación preocupa al conjunto azulgrana, ya que las últimas fechas (Liguilla incluida) se jugarán en un lapso de 15 días.