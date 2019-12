Pedro Ferreira asegura que no se logró ninguna ventaja

Pedro Ferreira, ex presidente de la ANDE, emitió su opinión tras leer el documento firmado con la Eletrobras para la compra de potencia de Itaipú. A su criterio, preocupa que en el documento no se lea ninguna ventaja para la compañía nacional, ni para nuestro país. Sin embargo, remarcó que, si se compara con el acta bilateral de mayo, este convenio es mejor, por lo que se trata de un “daño leve y controlado”.

“Sigue siendo algo malo para el Paraguay que se haya acordado comprar potencia por encima de las necesidades de la ANDE, aunque ya no tanto. Sigue siendo preocupante que nos obliguen a comprar por cuatro años, cuando no tenemos ese ejercicio y no tenemos la facilidad de colocar la energía que compremos de balde”, dijo.

Indicó que Brasil tenía bien en claro lo que quería y buscaba que la ANDE no lleve más la energía barata (excedentes), de manera a tener la certeza de vender el producto en su mercado eléctrico. Al respecto, dijo que la previsión de adquisición hasta el 2022 solo beneficia a Eletrobras, pues tiene un mercado desarrollado. A Paraguay le convenía tener versatilidad, antes que la previsibilidad.

Comentó que el último ítem del acuerdo Cadop 2007, permitía a la ANDE ingresar en el contrato de Eletrobras (cesión de potencia), siempre que no afecte al sistema eléctrico brasileño. Con estos últimos niveles acordados se tenía que garantizar que esa cesión se iba a dar, pero no lo encontró en el documento, enfatizó.

“El caso de la cesión tenía que estar en este documento. Por ejemplo, en el 2011 se establecieron hasta 700 megavatios (MW) de cesión. Entonces uno ya sabía a qué atenerse. Esa claridad faltaba, si realmente queríamos previsibilidad. Vamos a tener siempre esa espada de Damocles, de que ellos nos puedan decir que la cesión de potencia le afecta al sistema brasileño y no se puede hacer. Creo que eso tenía que haberse colocado”, manifestó.

NADA QUE FESTEJAR. Ferreira aseguró que coincide con Fabián Cáceres, ex gerente técnico de la empresa pública, acerca de que el Paraguay no ganó nada en este acuerdo y los brasileños se beneficiaron.

“No encuentro nada que la ANDE haya sacado de provecho en este arreglo. Sí es un daño mucho menor al daño que tenía el acta bilateral. Reconozco eso. La previsibilidad ganó Brasil, nosotros no. La tarifa no baja y no se nos garantiza la cesión de potencia”, refirió.