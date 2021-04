Pedirán a Policía Federal controlar a viajeros que regresan del Brasil

Se buscará contar con el apoyo de la Policía Federal del Brasil para tener datos de todos los paraguayos que fueron al vecino país para vacaciones durante la Semana Santa. El dato es importante debido a que muchos no realizaron su salida del país en la oficina de Migraciones, ubicada en la cabecera del Puente de la Amistad, e hicieron todos los trámites solo en el lado brasileño.

Sin estos datos, es difícil precisar si el paraguayo que ingresa a territorio nacional vino solo de Foz de Yguazú o de otro punto del país vecino y es en este punto donde el registro de la PFB servirá para cruzar los datos y mejorar el control para que estos turistas cumplan con las exigencias sanitarias vigentes al ingresar al país, según explicó el doctor Hugo Kunzle, director de la Décima Región Sanitaria. “Se va a solicitar apoyo porque vimos que muchas personas no realizaron su salida del país para luego no hacer su entrada y con ello no hacerse el hisopado. Entonces, para tener los datos de los que ingresaron al Brasil se va a trabajar directamente con los federales, porque el registro es obligatorio para los que traspasan más de 50 kilómetros del Puente de la Amistad”, indicó.

Dijo que los controles están a cargo de Migraciones, al ingreso al país, y de los organismos de seguridad competentes fuera de la zona primaria. “En este momento se trabaja de la siguiente manera: Migraciones pasa a Vigilancia de la Salud los datos de todos los que ingresaron al país y debe controlar si se hizo el test dentro de las 24 horas. Aquellos que no cumplen pasan directamente a la Fiscalía, que debe actuar por el incumplimiento del protocolo sanitario y hay una multa, que es bastante alta”.

En otro momento lamentó la cantidad de muertos que se van registrando a nivel país y donde resaltan las cifras de Alto Paraná. “Lastimosamente estamos batiendo récord y la perspectiva, según la epidemiología, es que se viene un mes de abril bastante duro por la cantidad de fallecidos y por la cantidad de pacientes que se encuentran internados en terapia intensiva”.

La ocupación de camas comunes y de terapia intensiva supera el 100 por ciento. “Eso porque hay pacientes que están esperando en sala. Tenemos 102 camas normales entre el Hospital Integrado y el Hospital Regional y solo con altas y algunos casos de fallecimientos vamos teniendo disponibilidad de camas. Ya no tenemos respuesta en Capital y Central, por lo que tenemos que resolver nuestros problemas aquí”.

El Pabellón de Contingencia está con las 42 camas ocupadas, pero debido a que siguen llegando pacientes se habilitaron sillones de hidratación, “donde amanecieron cuatro pacientes con cuadro leve a moderado con oxigenación con los cuidados correspondientes. Eso significa que la circulación comunitaria y los contagios siguen siendo muy altos”.

Dijo que el virus que está circulando es mucho más contagioso que aquellos que llegaron de Wuhan (China). “Este virus es tres a cuatro veces más transmisible, es mucho más contagioso, esa es la realidad”.