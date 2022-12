Paseros siguen movilizándose en el centro de frontera de Encarnación

Finalmente, acordaron volver a convocar a los representantes de todas las instituciones involucradas en el centro de frontera, autoridades departamentales y nacional, a fin de buscar una salida a la problemática que arrastran desde hace meses los ciudadanos que desean transponer la frontera.

“Lo que nosotros estamos buscando acá es que no haya más preferencia, y que si hay dos filas que sea fluido el tránsito para paraguayos y argentinos, a ley pareja, nadie se queja. Como hicimos el acuerdo la semana pasada, que cada 20 minutos se iba a largar el paso, que la Marina está atajando, y estamos pidiendo que por favor no hagan pasar más los vehículos por los costados, es inhumano como estamos acá en la frontera, hay gente enferma, con criatura, nosotros no queremos cerrar más el puente y perjudicar a terceros, pero si no nos dan respuestas vamos a volver a cerrar”, señaló una de las trabajadoras en diálogo con las autoridades de control de la zona primaria del puente. Los paseros reclaman que la Marina ataja hasta 2 horas el ingreso al puente, cuando el viaducto se encuentra vacío y la gente debe sufrir en la fila 6 a 8 horas en la vía pública de Encarnación. En tal sentido, el comandante de la Base Naval explicó que el sistema de cruce en coordinación con Gendarmería Argentina es enviar los vehículos por tandas de acuerdo a la capacidad de recepción en la zona primera lado argentino, a fin de evitar la fila sobre el puente, es decir, la carga estática sobre el viaducto.