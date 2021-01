Pasajeros denuncian que buses no paran en las paradas obligatorias

Usuarios del servicio del transporte público denuncian que los ómnibus no se detienen en las paradas obligatorias establecidas y deben caminar o correr largas cuadras para poder abordar los buses; además, en algunas ocasiones los conductores simplemente no se detienen. Otra de las denuncias frecuentes es que los conductores bajan en el medio del asfalto a los pasajeros, arriesgando así la vida de los usuarios.

Daniel Benítez, un usuario de transporte, comentó a ÚH lo que vive a diario esperando su bus. “Me quedo a esperar en la parada, pero mi bus para en la esquina y tengo que correr para alcanzar y a veces te para en agua sucia y te mojás todo, no se controlan las paradas obligatorias en cualquier esquina paran”, alegó.

El director metropolitano de Transporte, Fernando Haidar, indicó que la multa para las empresas que no se detengan en las paradas obligatorias es de 45 jornales mínimos. Lo que equivaldría a G. 3.795.300.

“Nosotros realizamos los controles todos los días y por lo general, los fiscalizadores del VMT se ubican en paradas obligatorias. Vamos a reforzar los controles. En el caso de que se constate la infracción, se labra el acta de intervención en el momento y se les notifica de la multa”, refirió Haidar.

CONCIENCIACIÓN. El director de la Policía Municipal (PMT), Blas Sosa, sostuvo que tanto los pasajeros como los conductores deben tomar conciencia, ya que los mismos usuarios que aguardan los buses esperan en lugares no establecidos. “Los pasajeros también deben esperar en lugares pautados; si la persona no está en la parada establecida debe esperar en las esquinas, no al pasar la esquina, al cruzar la calle mucha gente espera, esperan en calles donde giran los buses, en muchos casos, los colectivos se detienen y alzan a estas personas y esto es una acción es totalmente factible para recibir sanciones. Esto es una cuestión de disciplina y sentido común de ambas partes, se debe cooperar para que el tránsito sea más ordenado”, aseveró el director.

Señaló que cuando los conductores suben o descienden a los pasajeros en el medio del asfalto y no cerca del cordón de las aceras se exponen a multas por arriesgar la vida de los usuarios y además pueden generar accidentes de tránsito. “Esto es una falta gravísima, los buses que suban o bajen a pasajeros fuera de las paradas establecidas serán llevados directamente al corralón; el conductor debe acercarse al cordón para abordar o bajar a la persona o se exponen a altas multas. El ciudadano tiene que exigir al conductor que le acerque a la acera”, manifestó.