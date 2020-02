Partidos políticos no ayudaron a erigir instituciones democráticas

A 31 años de la caída de la dictadura, y de la huida del dictador Stroessner al Brasil, no sería justo afirmar que este haya sido un tiempo perdido. Es cierto que la transición democrática resultó larga y no satisfacen los resultados. Pero se debe reconocer que es muy importante para los paraguayos poder gozar de libertades, de expresión, de movilizarse libremente por el país, y de ya no temer a las torturas, desapariciones o exilio, como en tiempos de dictadura.