Como contraste a este deseo eclesial, analiza que las distintas autoridades de Gobierno deben rectificar sus formas de hacer política, en virtud a que durante todo este año predominó una “especie de guerra de poderes” entre ellos

“Ahí está el principio de la violencia. Hay como una especie de guerra de poderes; ahora vemos las noticias de la Municipalidad de Asunción y durante todo el año también se escuchó ese tipo de cosas en la macropolítica”, apunta el obispo de Benjamín Aceval.

Acusaciones mutuas como: “¡Qué me vas a decir, porque vos sos así! ¡Si me demandas por esto, te saco esto!”, ensaya el tenor de lo que prolifera entre las autoridades y personas vinculadas al poder.

“Es una lástima, duele mucho que no encontremos personas fiables porque si uno asume una responsabilidad, si es una persona fiable, crédito de fe y de confianza, uno así tiene esperanza. Y pareciera que no se avizora una esperanza en Paraguay y es eso lo que desde la Conferencia llamamos a los actores políticos para que no empeore la situación”, remarca Benítez.

Avisa que si sube más el tono de violencia en las esferas de Gobierno, sea “por cupos de poder, retribuciones millonarias para el correligionario o de una claque nomás; puede ser que la clase popular, más desfavorecida, se canse y se tenga una explosión social”.

Es por eso –recuerda– desde la CEP llamaron a los políticos a “no abusar del paraguayo” que “pareciera no interesarle nada, que está dormido”, pero cuando se despierte puede ser tarde. “Es muy importante que las autoridades tengan en cuenta esto: Es un buen momento para la reflexión, y que evalúen sus acciones para poder rectificarlas y que el año 2020 sea con mayor beneficio para el pueblo y no un mayor beneficio para mi claque nomás. Por ejemplo, esas bonificaciones, dos o tres aguinaldos para los políticos y ahora que se huele algo de corrupción en la Municipalidad de Asunción”, enumera.

A su entender, el Poder Ejecutivo y el Legislativo deben actuar como grandes padres de una familia numerosa: “Como administradores del país tienen que sentir la carencia de los hijos menos favorecidos y ver cómo llegar a esas personas, cómo darles oportunidades y ayudarles para que salgan de situaciones difíciles”, concluye.