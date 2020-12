Paraguay negocia con Rusia arribo de vacunas anti-Covid para marzo

“Creemos que en marzo puede desembarcar el primer lote de vacunas al país”, refirió en contacto con radio Monumental 1080 AM. Mencionó que el ministro Julio Mazzoleni tomó contacto directo con Rusia para adquirir las dosis.

“También les pedimos a Brasil y Argentina que nos puedan proveer algunas dosis”, añadió. El precio referencial que se maneja es de 2 a 15 dólares por dosis, acotó a ÚH el funcionario estatal.

La vacuna Sputnik V está en la tercera y última fase de ensayos clínicos y hasta el momento mostró una eficacia del 91,4%. Argentina fue el primer país de la región que ya recibió una primera partida de esta vacuna y el Gobierno del vecino país busca iniciar su aplicación a la población antes de que termine el año.

El ministro Mazzoleni refirió en la última conferencia sobre las dosis que hay “conversaciones avanzadas” con dos de los cinco principales fabricantes de la vacuna contra el Covid-19 y que se estaban analizando los aspectos técnicos.

Ahora bien, por qué países de la región ya recibieron las dosis y Paraguay no: “Para el desarrollo de estas vacunas se hablaron de las fases, en la fase 3 es cuando se aplica en humanos; a un grupo se le aplica la vacuna y a otro grupo placebo que es una sustancia que tiene las mismas características, pero no tiene ningún impacto, suele ser suero fisiológico, por ejemplo. Para hacer esa fase 3 se necesitaba una región con alta transmisión del virus en el momento en que se iniciaron esos ensayos. Entonces, Paraguay fue consultado sobre sus datos y en ese momento nosotros no teníamos una alta incidencia del virus, ni tampoco Uruguay, entonces entraron otros países de la región que sí tenían en ese momento una alta tasa de circulación viral: entró Argentina, Chile, Perú”, refirió Viviana De Egea, directora de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud.

“Lo que ocurre, dijo, es que le exponés a tu población a un ensayo clínico, qué beneficios te trae eso, es que sos uno de los países prioritarios a la hora de entregarles las vacunas y no es que le regalan, ellos compran. Solo que en la lista de espera, ellos entran arriba de la lista”.

SEGUNDO LOTE

El Ejecutivo también promulgó recientemente cambios en la Ley de Vacunas, que permitirán al Paraguay adquirir las dosis contra el coronavirus por fuera del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que establece el mecanismo Covax.

Covax es un recurso establecido por la OPS y la Alianza Internacional de Acceso a Vacunas (GAVI), que ofrece a los países la posibilidad de disponer de al menos nueve vacunas diferentes, que se hallan en distintas etapas de desarrollo.

Un segundo lote de las vacunas, precisamente, estarían llegando –con el mecanismo Covax– en el segundo semestre del 2021, según anunciaron las autoridades sanitarias.

En el país, el Ministerio de Salud recibió el jueves último 1.450 monitores de temperatura para vacunatorios y cinco remotos para centros de distribución precalificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como parte de la preparación del país para la introducción de la vacuna contra el coronavirus.





