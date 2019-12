Paraguay en la mira de América en un solo día

Pasado mañana el foco sudamericano estará centrado en Luque, puesto que a la mañana en uno de los salones del Hotel Bourbon se llevará a cabo el calendario de las eliminatorias para Qatar 2022.

A la noche en la Conmebol será el sorteo de las Copas Sudamericana y Libertadores que tendrán como arranque a fines de enero y que de por sí, una vez conocido el orden de juegos aparecerán también nombres en el mercado de pases como siempre ocurre antes de las competencias internacionales.Volviendo al próximo Mundial se dispuso una única restricción, para garantizar que ninguna Selección pueda enfrentar en el mismo combo (dos partidos seguidos) a Argentina y Brasil, esto resulta toda una novedad con relación al sorteo anterior para el mundial de Rusia.Los encuentros arrancarán en marzo del próximo año finalizando en noviembre de 2021, un año antes del comienzo de la Copa del Mundo, no contempla en esta ocasión la realización de la Copa Confederaciones como anteriormente aconteciera en la previa a la gran cita mundial.En cuanto a la preparación de Paraguay de comienzo no se prevén algún cotejo amistoso antes del debut oficial, los encuentros disputados en fecha FIFA no fueron ante selecciones muy exigentes y el rendimiento tampoco alcanzó el nivel deseado. Se sabe que Berizzo volverá a hablar para distintos medios en los próximos días como lo hiciera antes de la última gira. El entrenador de Paraguay debe tener una evaluación precisa de lo expuesto como también un diagnóstico dónde se debe mejorar y en eso creo que no tiene duda, la falta de gol es preocupante.Las selecciones sudamericanas disputarán el próximo año ocho partidos en total, distribuyéndose los mismos entre los meses de marzo, setiembre, octubre y noviembre. En el medio habrá un paréntesis para dar cabida a la Copa América que se desarrollará en Colombia y Argentina del 12 de junio al 12 de julio. La agenda será muy cargada y desde este martes comenzará el juego de las especulaciones. ¿Con quién debuta Paraguay y en dónde?Las copas en acciónPara la noche en el mismo día martes, la movida en la Conmebol será muy intensa, no solo por expectativa sino por las visitas al evento, entre ellos el mismo Román Riquelme, vinculado a Boca hoy en carácter de dirigente.Para la Libertadores las cabezas de grupos la conforman los siete mejores del ránking más Flamengo como último campeón e irán al bombo 1.El bolillero 2 y 3 son los de posición más baja en dicho ránking, completándose la cuarta línea con equipos provenientes de la fase previa.El primer equipo paraguayo en debutar será Guaraní, después lo hará Cerro y posteriormente los clasificados de manera directa, Libertad y Olimpia. En cuanto al gumarelo podría tener a su nuevo técnico en algunos días más mencionándose con insistencia el nombre de Ramón Díaz quien llegará a nuestro país el martes proveniente de Buenos Aires, esto se conoce como información y se especula pueda tener relación directa con la búsqueda en Tuyucuá del nuevo entrenador. La familia de Emiliano, su hijo y ayudante técnico se sabe está radicada en el país.Por su parte en Cerro mañana será un día clave para la decisión de quien asumirá el cargo de orientador principal, se maneja con mucho hermetismo el tema, mientras que Bernay se encargó de anunciar que ya no seguirá al frente del plantel principal.En Olimpia se manejan jugadores a ser incorporados y oficialmente se anunció que los partidos de fase de grupos los disputará en Para Uno, ya con la inauguración de la platea VIP para 1.200 personas. La prioridad de las entradas la tendrán los socios como se estila en esta actual administración.Zona geográficaSe dispuso en la Conmebol que estarán bien señalizados norte y sur para la intervención de 44 equipos que arrancarán la Sudamericana.La zona sur estará integrada por conjuntos de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, estos chocarán con representantes de la zona norte: Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.Al margen de lo deportivo los premios económicos también son interesantes aunque la inversión de los viajes tienen su alto costo por los vuelos y estadía. El remanente no deja buenos dividendos en el arranque, si en la medida de la participación.Últimos preparativosMañana se tendrá la lista de los jugadores convocados de la selección sub 23 para los amistosos ante Colombia a cumplirse en cancha de Sol de América entre el jueves y sábado. Posteriormente se dará a conocer la elección final de la dupla conformada por Uglessich y Marcucci para el Preolímpico de Colombia que se iniciará el próximo mes.No se descarta estén convocados para este evento clasificatorio para Tokyo 2020 quienes integraron la Selección absoluta en los amistosos de fecha FIFA como Santiago Arzamendia, Matías Espinoza, Jorge Morel, Cristian Paredes, Iván Franco y Mathías Villasanti.Paraguay debuta el 19 de enero ante Uruguay en Armenia y luego enfrentará a Bolivia, Perú y Brasil. Esta Selección transmite confianza y aguardamos que no falle.Al rojo vivoDe la programación de hoy, entre los juegos en simultáneo se podrá conocer ya a los cuatro clasificados a la Sudamericana (Sol aseguró su participación) y al otro descendido que acompañará a Santaní a la Intermedia en la próxima edición. Serán momentos dramáticos a lo largo de los 90 minutos en cada cancha y habría que estar muy atentos a las variantes que podrían arrojar los resultados parciales.Los del ascenso a primera se van preparando como son 12 de octubre y Guaireña, quienes por una cuestión de infraestructura pidieron tiempo a la comisión técnica del VAR para poner a punto sus respectivos estadios.