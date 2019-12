Paraguay en la lista de los más informales

Es una verdadera pena ver las veredas del gran Asunción y los mercados del interior llenos de productos de contrabando. Nos duele tanto a industriales como a importadores esta competencia desleal que perjudica a las empresas que contratan a muchos compatriotas, pagan todos los impuestos, cumplen normativas y disposiciones de los ministerios, y del Instituto de Previsión Social.

En tiempos de dictadura la informalidad era el pan nuestro de cada día y los inspectores “controlaban” las empresas con el único objetivo de llevarse plata al propio bolsillo. Era normal cuando alguien adquiría algún servicio o producto escuchar la pregunta: “¿en negro o blanco?” (…) ahora, más disimulados preguntan: ¿va a querer factura?

No estamos lejos de esa época. Varios estudios coinciden en que la evasión fiscal del Paraguay ronda el 41%. Paraguay está en la lista de los más informales y mueve “bajo el puente” más de 10.000 millones de dólares al año.

Un control aleatorio en frontera realizado por el Fisco halló que la emisión de facturas es mínima. Datos de Mentu (*).

En el ránking del Índice de Percepción de la Corrupción 2018, elaborado por la oenegé Transparencia Internacional, de 180 países analizados, Dinamarca es el numero uno (cero corrupción), Paraguay figura en el puesto 132. Estas cifras nos avergüenzan.

¿Por qué la resistencia a pagar?

“No da gusto pagar impuestos”, porque constatamos que un gran porcentaje de ellos va a salarios públicos, y para beneficiar a los amigos del partido, muchos sin capacidad para ejercer cargos y otros más protegidos planilleros que ni siquiera trabajan.

Lo más grave es que con esta carga, al Estado le queda muy poco para inversiones, para mejorar nuestras rutas, instalaciones, servicios, hacia una mejor calidad de vida para todos. Solo para poner un ejemplo. ¿Cómo es posible que al menor atisbo de tormenta en “Paraguay, un país con energía” nos quedemos sin luz? ¿Cómo es posible que IPS brinde un servicio deprimente cuando está recibiendo el 25% de todos los sueldos del país?

No vemos la inversión de nuestros impuestos, por ese motivo, las estadísticas de evasión se mantienen. No estamos incitando a no pagar impuestos. Estamos urgiendo porque queremos que sean invertidos sobre todo en educación, que es la estrella para mejorar la calidad de vida de muchos compatriotas, para potenciar sus talentos, sean inteligentes emprendedores y contribuyan al país.

Ser 100% legales y transparentes, da paz y alegría. Hagámoslo y reclamemos con fuerza la buena utilización de estos recursos, para sentirnos orgullosos de ser parte de la lucha por un Paraguay limpio que crece con transparencia y formalidad.