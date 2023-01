Paraguay inicia la ilusión por un cupo mundialista

El seleccionado dirigido por Aldo Bobadilla viene de conseguir la medalla de Oro en los Juegos Odesur 2022, con la misma base y tiene una columna vertebral bastante sólida, con muchos jugadores que tienen roce en Primera.

Las bajas sensibles son las de Julio Enciso (Brighton) y Hugo Cuenca (Milan), que no tienen licencias de sus clubes.

El periodista colombiano Juan Carlos Cortés, destacó a FALG 1080 AM que ya son muchos años que su seleccionado no es protagonista en esta categoría y a eso se suma la baja de Jhon Jáder Durán, que fichó con el Aston Villa. Refirió que “estuvimos hablando con Aldo Bobadilla y hay una queja generalizada con respecto al campo (el Pascual Guerrero) en Cali, que no está bien”. A las 19:00 juegan hoy Perú vs. Brasil.