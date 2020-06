Paraguay exporta carne al 60% de los mercados habilitados

El viceministro de Relaciones Económicas e Integración de la Cancillería, Didier Olmedo, explicó que el país quiere revertir el hecho de que no se están utilizando los 70 mercados abiertos para la carne paraguaya. “Tenemos preferencias en acuerdos internacionales que no estamos aprovechando, que no están sujetas a ningún tipo de exigencia, a ningún tipo de condicionamiento”, expresó.

De acuerdo al Banco Central del Paraguay, la industria envió en el 2019 carne fresca y congelada a 43 destinos, que representa el 61,4% de los mercados que mencionó Olmedo, en tanto que en los primeros cinco meses del 2020 se sumaron a lista otros dos: Túnez y Singapur.

Al respecto, el gerente de la Cámara Paraguaya de Carnes, Daniel Burt, dijo que si se están enviando productos solo a 40 países es porque pagan mejor. “Podríamos enviar a 70 pero no pagan bien, es más, nosotros concentramos casi todo en seis a siete mercados porque son los que mejor pagan”, agregó con relación a destinos como Chile, Rusia, Israel y Taiwán.

Sin embargo, el gremio considera importante lograr más acuerdos comerciales, debido a que da mayor oportunidad a la industria de negociar y optar por los mejores compradores de la carne bovina.