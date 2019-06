Para técnicos, no se necesitan modificar Tratado ni anexos

Los técnicos paraguayos que proponen la creación de la comercializadora nacional de entidades binacionales (Conebi) aseguraron que hoy no existe ningún obstáculo para que Paraguay disponga del 100% de su energía de Itaipú. Incluso señalaron que no hace falta modificar el Tratado o alguno de sus anexos. Vale recordar que el Anexo C (bases financieras) del Tratado es el que tiene que ser revisado por los gobiernos paraguayo y brasileño por cumplirse 50 años de su entrada en vigor.