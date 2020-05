Para Sequera el fútbol puede volver antes

Ante la consulta de que si el fútbol puede volver antes de lo que se pensaba, el profesional expuso: “Yo creo que sí, siempre siguiendo todas las recomendaciones”.

Sequera está interiorizado con el protocolo Conmebol: “De la Conmebol ya me llegó un protocolo, de la APF aún no, pero sé que hay equipos que están trabajando en eso y creo que no han de ser muy distintos”, agregando: “Estamos disponibles para colaborar con las recomendaciones. Con esta crisis solo tenemos las recomendaciones por que día a día se genera información”.

Con relación al fútbol no profesional, Sequera agregó: “La vuelta del Exa y fútbol de barrio queda para la otra, la fase 3, no la fase 2”.

Analizando la situación país, el infectólogo argumentó: “Hay una sensación alentadora, pero siempre hay que tomarlo con precaución, sobre todo esta semana, porque eso va a marcar cómo será la siguiente fase. La vuelta a la actividad tiene su punto positivo. Activar eso es no solo económico, está la salud mental también”.

Sequera además refirió: “Siempre tenemos que tener en cuenta que no debemos compararnos con otros países. El norte del mundo está más adelantado, desescalando luego de la gran tormenta y nosotros no tuvimos aún esa tormenta. Ellos ya pasaron su invierno, tomando precauciones para la siguiente ola”.

La principal preocupación del médico es la grave situación que atraviesa Brasil a lo que apuntó: “Todo está en riesgo, principalmente teniendo un país cerca como Brasil, arriesga todo el esfuerzo que estamos haciendo”.