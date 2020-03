Para recuperar clases, investigador propone web y un canal educativo

Potenciar el sitio web MEC Rupive para recuperar las clases tras el cierre de escuelas a raíz de los casos del Covid-19, es la propuesta del docente investigador Melquiades Alonso.

Además, fortalecer un canal educativo público de alcance nacional, donde puede contratarse a cineastas locales de talla internacional, como Marcelo Martinessi o Maneglia- Schémbori, para que puedan idear contenido audiovisual de calidad para la población escolar en general.

“Hay muchos docentes buenísimos que pueden trabajar en esto, incluso a través de Youtube y que eso se suba al sitio web que ya está disponible, pero que por alguna razón anda dormido y no se potencia”, expresa Alonso.

En estos casos sale a flote cuánto necesita el país de un canal educativo público, que se maneje con autonomía y no que responda precisamente a la agenda oficial solamente. “Hay que sugerir este tipo de cosas, no sabemos tampoco el alcance de esta epidemia ni cuánto tiempo quedaremos sin clases”, señala.

El canal educativo puede resolver a la falta de acceso a internet de muchas familias, dice el profesor. “Incluso se puede plantear juegos que puedan seguir estudiantes de todos los niveles y que no queden solo con los juegos violentos que son habituales en las consolas”, comenta.

TAREAS. En tanto, por iniciativa propia, profesores de áreas como Matemáticas y Ciencias de escuelas públicas ya están coordinando el modo de recuperar las clases perdidas por el coronavirus.

Así lo indica el secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación Gabriel Espínola, quien agrega que lo anunciado por el MEC de emprender clases en plataformas virtuales no está mal, pero no alcanzará a alumnos que no cuentan con conectividad.

La recuperación de los contenidos curriculares que se están paralizando por dos semanas hasta el 25 de marzo, es motivo de preocupación en la comunidad educativa.

“Los docentes son trabajadores profesionales y que saben construir comunidad. Los que están conectados con padres ya están enviando tareas por WhatsApp, especialmente en áreas de Matemáticas y Ciencias; todo con autogestión”, expresó Gabriel Espínola.

El ministro de Educación, Eduardo Petta, había prometido tareas virtuales mediante una plataforma con la que cuenta el MEC, pero la misma apenas llega a 1.200 alumnos.

A través de una circular publicada el pasado 12 de marzo, piden a directores departamentales coordinar, de manera no presencial, con directores y docentes de instituciones educativas la forma de llegar a los alumnos con tareas, mientras dure el decreto que establece restricciones como evitar la aglomeración de personas hasta cerca del 25 de marzo.

Esta circular establece además de la plataforma virtual, trabajar con otras vías como el WhatsApp, correos electrónicos y hasta impresiones de papel para casos en los que no hay conectividad en las comunidades.

“El problema de la conectividad sale a luz de vuelta con esta epidemia, pese a que hay recursos no todos los alumnos acceden, lastimosamente el Ministerio se mueve de manera paquidérmica con estos cambios”, criticó el dirigente de la OTEP-Auténtica.

Privados. Los centros educativos de gestión privada se adelantaron a la estrategia oficial de recuperación de clases y ya concretaron planes con los padres de estudiantes. Envían instrucciones por correo electrónico e inclusive docentes conectados vía Skype dan tareas y orientaciones desde el pasado miércoles.

El centro educativo Los Laureles publicó tutoriales en las redes para padres y escolares sobre cómo dar clases en la web. Estas guías son fáciles de seguir y toda la comunidad del establecimiento puede acceder.