Para Harms, se debe respetar Constitución

El diputado colorado Walter Harms manifestó ayer, que en la bancada cartista a la que pertenece, aún no se definió la propuesta a ser entregada el lunes en la mesa directiva, para que posteriormente se ponga a disposición del pleno, con relación a los pedidos de pérdida de investidura.

Sin embargo dijo que su postura particular es que una expulsión tiene que ser por mayoría simple. “Yo creo que se tiene que respetar lo que establece la Constitución a pesar de que no es lo lógico, tiene que ser por mayoría simple. Para sancionar un legislador se necesita de mayoría calificada y para hacerle perder la representación popular que ostenta se requiere mayoría simple. No es lógico pero hay que respetar la incongruencia que tiene la Constitución”, remarcó.