Para forzar salida del CM, presentan el libelo acusatorio contra Bogarín

Todavía no se cuenta con una fecha para la sesión en la que podrá tratarse la acusación, pero el objetivo, según indicaron, es que se realice antes de las elecciones, mientras tanto conversan con los colorados para lograr el mínimo requerido de los votos, que es dos tercios de los presentes, es decir, 53 en caso de que estén los 80 diputados. La tarea más complicada será la adhesión de la bancada de Honor Colorado (HC), ya que Bogarín siempre fue una ficha cartista tanto en el CM como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

De hecho, Roberto González, de Fuerza Republicana, es uno de los firmantes del libelo, mientras que el cartista Basilio Núñez dijo que primero estudiará las causales para tomar una decisión.

CAUSALES. El liberal Pastor Vera Bejarano es quien encabeza el pedido de juicio político por mal desempeño de funciones, que tiene cuatro causales: No haberse apartado del enjuiciamiento del fiscal Jorge López, a pesar de estar ligado al denunciante Vicente Ferreira (también declarado significativamente corrupto), por amistad personal y pública, igual fungió de preopinante en el JEM, y López terminó destituido; no haberse apartado en el último concurso de la Corte Suprema de Justicia en el caso del postulante Marco Aurelio González, quien fue su jefe de campaña; enriquecimiento sin causa y declaración falsa, y cobro indebido de honorarios siendo docente de la Facultad de Derecho UNA cuando coincidía su horario con las sesiones ordinarias del JEM.

Vera Bejarano resaltó que la primera causal es la principal y relató que el fiscal López había imputado a Vicente Ferreira y otros por falsear el contenido de una notificación al Ministerio Público con el ánimo de favorecer a un procesado por abuso sexual a una niña, que luego fue condenado. Acusó a Bogarín de intentar favorecer a Ferreira en este caso, donde incluso se quiso liberar al condenado.

“López ya destituido y enfermo (de cáncer) trabajó en una acción de inconstitucionalidad (por su destitución) que no ha podido presentar porque murió sin lograr mínimamente defenderse”, expresó el diputado.

La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González dijo que ese fue el látigo del JEM, como un castigo al fiscal por hacer bien su trabajo.

“La Justicia no puede seguir mordiendo al descalzo y desvalido, Bogarín ha urdido toda una trama de tráfico de influencia dentro de la Justicia y Poder Judicial, y hoy vamos a ver si el Partido Colorado, si la claque colorada, si tan profamilia y provida se declara en esta campaña, es capaz de proteger a Jorge Bogarín Alfonso, que ha utilizado sus influencias para nada más y nada menos que intentar liberar a un violador de menores”, apuntó.

Vera Bejarano insistió en que ningún colorado se animaría a defender al acusado. “Hay posibilidades reales de llegar a los 53 votos si los colegas han entendido de la gravedad del caso de violación de niña en reiteradas ocasiones. No hay forma de que ningún colega se muestre cómplice de un hecho tan grave, los colegas padres de familia”, manifestó el legislador liberal.

NEGÓ. Bogarín negó todas las acusaciones e insistió en que Ferreira no es su amigo y nunca intentó favorecerlo, además de que no formó parte del proceso. Alegó también que la destitución al fiscal fue decisión de seis miembros del JEM, no solo suya.