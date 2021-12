Para evitar ómicron, Salud pide a viajeros autoaislarse al retornar

Al respecto, el viceministro de Salud, Hernán Martínez, compartió que los compatriotas que vuelvan al país reciben su alta epidemiológica recién al hacerse el testeo en tierra paraguaya y que en el periodo de espera del resultado negativo deben evitar actividades sociales y posponer el regreso al trabajo; es decir, autoaislarse.

“Los viajeros deben tener conciencia de que tienen que hacerse el test al quinto día, contando desde el día en el que se hicieron la prueba para ingresar al país. Y una vez que tenga este test negativo tiene un alta epidemiológica”, explica Martínez.

El protocolo vigente para el pase al país, solicita la entrega de un test negativo que puede realizarse hasta 72 horas antes del ingreso en el país de procedencia. Al encontrase en Paraguay se debe cumplir los cinco días tras esa prueba para una nueva que descarte el contagio.

“Mucha gente ingresa pero no hace el test y es demasiado importante hacerse el test, nosotros ofrecemos con el Ministerio de Salud el testeo gratuito y es demasiado fácil hacerse y acercarse, por más que sea molestoso, yo tengo que tener la certeza de que no estoy contagiado para que pueda retomar mis actividades y que no este contagiándole al resto ya sea mi compañero de trabajo o a los integrantes de mi familia” puntualiza Martínez.

SEÑAL DE ALERTA

En tanto, si el viajero experimenta cualquier síntoma durante el viaje, a la llegada o en los primeros días, debe aislarse y comunicar inmediatamente resalta Hernán Martínez. “Aunque el síntoma sea leve, estamos en pandemia y hasta demostrar lo contrario es Covid”, aseguró.

Para el titular de la cartera sanitaria la responsabilidad para evitar brotes parte de una conciencia social más que de las sanciones o seguimiento que el propio Ministerio de Salud pueda realizar.

“Es una cuestión de responsabilidad individual que puede repercutir en forma colectiva, la gente sabe que tiene que testearse al quinto día, es imposible que hagamos una especie de monitoreo a cada persona que ingresa, entonces es una cuestión de conciencia testearse”, enfatizó.

Agregó que se debe evitar contagiar. “Imagínate que un viajero se incorpora al trabajo, le contagia a todos los compañeros cómo se va a sentir esa persona, cuando pudo simplemente cumplir las normas. En este país tenemos que aprender a cumplir la ley sin que nadie nos exija, sin que nadie nos controle”, sentenció Hernán Martínez

El doctor además destacó que estas son vacaciones en tiempo de pandemia por lo que se debe tener en cuenta que el viaje en bus es largo, por lo tanto, es fundamental el uso adecuado del tapabocas, tener el alcohol al 70% como sanitizante. “Evitar la aglomeración. La gente va a la playa que es un lugar abierto y es posible evitar las aglomeración y si no se puede evitar, usar del barbijo”

NUEVA VARIANTE

En cuanto a la alta contagiosidad de ómicron, Martínez refirió que las incipientes informaciones destacan su rápida expansión por lo que se sigue insistiendo que ante todas las variantes las únicas herramientas son el lavado de manos, uso correcto de tapabocas y la inmunización contando hasta el refuerzo de la tercera dosis. “La tercera dosis ha demostrado que es un refuerzo que debemos recibir, por que a los 5 a 6 meses de las dos dosis, hay una especie de debilitamiento inmunológico, por eso es tan importante como la primera o la segunda”.

Con más de 10.000 paraguayos que viajaron al Brasil de vacaciones en enero y febrero de este año, en marzo se identificó la circulación comunitaria de la variante P1 conocida como la de Manaos, esta mutación del SARS-Cov-2, con una alta carga viral y porcentaje de transmisibilidad llevó al país a la segunda ola con pico de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos, hasta finales de julio.