Para evitar más niños en archivos buscan cerrar 1.100 casos abiertos

La propuesta es dar por cerrado 1.100 casos abiertos de niños en situación de cuidado y protección que siguen vigentes. Los casos más comunes son de guarda, abrigo o adopción de estos chicos y chicas en todo el territorio.

Autoridades como la ministra de la Niñez, Teresa Martínez, y la ministra de la Defensa Pública, Lorena Segovia, calificaron la situación como una “vergüenza nacional” y se comprometieron a esforzarse por cambiar la situación de estos 1.100 niños que se encuentran en emergencia y en abrigo o acogimiento familiar.

En promedio, la situación de los niños, que se encuentran fuera de su entorno familiar, tarda 4,5 años en resolverse en el ámbito judicial.

“Lo que es urgente es acelerar los procesos de protección de los niños en un plazo máximo de seis meses”, indica Lorena Segovia, la ministra de la Defensa Pública.

En el encuentro de la Villa Serrana lamentaron que algunas carpetas se resuelvan recién luego de 5 años.

DIFÍCIL. Pero para acelerar estos procesos y resolver los casos con mayor celeridad, se requiere de más personal técnico, asegura Segovia.

Indica que se requieren 108 técnicos entre sicólogos y trabajadores sociales.

Esto es más del doble de la cantidad de personal de estas características que tienen en Defensa Pública.

“Nosotros tenemos 90 funcionarios técnicos, pero no solo atienden Niñez, sino otros casos no relacionados al ámbito, no podemos hacer cambios con la escasa cantidad de personal”, agrega.

Sobre el punto, dice que necesariamente deben solicitar una reprogramación presupuestaria para las 1.100 carpetas, atendiendo que requieren de USD 2 millones para resolver las causas.

“Consideramos que es un presupuesto razonable atendiendo la cantidad de chicos en emergencia y, sobre todo, porque hablamos de niñez”, argumenta la ministra.

Los responsables de la campaña también sugieren destinar recursos de otras entidades a la causa.

fallas. En el congreso sobre los niños en archivos, reconocieron por otra parte que el sistema de protección cuenta con fallas como la falta de datos, archivos y lentitud para buscar familias acogedoras.