Para evitar catástrofe, respaldan en el Senado traer vacunas caras

Ante el colapso inminente del sistema de salud, por la escalada de contagios, y la indignación ciudadana por la fallida de gestión de medicamentos y vacunas anti-Covid-19, desde la Cámara de Senadores dan su respaldo a que el Ministerio de Salud Pública (MSP) avance en las negociaciones para traer cuanto antes los biológicos.

Esta semana, una empresa intermediaria ofreció a la cartera sanitaria la cantidad de 1 a 3 millones de dosis de la vacuna china “CoronaVac”, cuya entrega se cumpliría en un lapso de 15 días, una vez firmado un contrato. Esto fue lo que reveló el ministro de Salud, Julio Borba, a los integrantes de la Comisión de Salud del Senado, el pasado miércoles, de modo a que en el Congreso se ponga en consideración respaldar –o no– esta eventual adquisición. A priori, los senadores de dicha comisión legislativa, expresaron su acuerdo y la semana entrante se analizaría este planteamiento en el pleno de la Cámara Alta. Ayer, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) le confirmó a Borba que el primer lote de 36.000 dosis de vacunas por el mecanismo Covax no llegarían este fin de semana ni la próxima; sino recién a finales de marzo. “Hay una empresa del mercado local que consiguió todos los requerimientos que solicita el gobierno chino para importar la Sinovac hasta el país. Es un cupo que tiene para el país que puede ser de un millón, dos millones o tres millones de dosis, según lo que hablé con el representante de la empresa”, expuso el ministro a los legisladores en el reciente mitin virtual. Pero, el problema –dijo– al menos para él, es el precio. “El precio de la Sinovac por el cual nos quieren traer puesto acá en el país es de USD 33,50 por dosis”, indicó sobre esta vacuna que se cotiza entre USD 13,6 a 29,75 dólares a nivel mundial. “Según la proveedora, estaría en el país en 15 días a partir de la firma del contrato. Lo que yo sugiero considerando todas las cantidades que tenemos previstas recibir, con 1 millón de dosis sería suficiente. Ahí estaríamos hablando de USD 33 millones”, expuso Borba. Los legisladores pusieron en la balanza el costo-beneficio frente a los altos gastos que se tienen, hoy, en las terapias intensivas y el costo país de una nueva cuarentena. “Para mí que se pague, entre comillas más caro. Lo que quiero saber es que lo que vamos a pagar es el insumo mismo y el tiempo que ya no tenemos. Después vamos a debatir seguramente si es aceptable o no; ahora lo que no es aceptable en este minuto es que tengamos una catástrofe como la que se viene”, expuso la senadora Desirée Masi. Para el Dr. Antonio Barrio, presidente de la Comisión de Salud del Senado, la entrega inmediata amerita pagar el precio señalado. “La obtención en 15 días de vacunas, para nosotros que estamos en el gremio de Salud y que sabemos lo que la vida cuesta y lo que cuestan las internaciones y las dificultades que eso acarrea a todo el sistema de la salud, creo que USD 33 millones no es nada comparado al beneficio que se pueda recibir”, sostuvo y añadió que “es mucho dinero, pero también es mucho el beneficio que se podría obtener ante la dificultad y la seguridad de la llegada del resto de las vacunas”. El ministro Borba iba a enviar al Congreso todas las documentaciones de las negociaciones, para que los legisladores evalúen aprobar o no comprar esas 1 millón de dosis. Otro candidato El pasado martes, Borba se reunió con el embajador de la India en Paraguay, quien le ofreció la posibilidad de contar con la vacuna de AstraZeneca, por un lado y de Covaxin, fabricado por el laboratorio Bharat Biotech. Esta última todavía resta saldar cuestiones regulatorias. “Está en estudio en Brasil y en México, pero aún no está definido si darán autorización para uso de emergencia”, afirmó la Dra. María Antonieta Gamarra, directora de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa). “Tuvimos una reunión, vía Zoom, con la empresa, avanzamos y vamos a ver todos los requisitos que se necesitan a fin de ver la factibilidad o no ya sea de la Covaxin o de AstraZeneca”, comentó el ministro y remarcó que esta oferta “también es a entrega de 15 días el lote que necesitemos, aparentemente, posterior al pago” y su costo aproximado es de USD 18 por cada dosis.



nuevo virus del siglo



Urgencia. Es posible tener 1 millón de dosis de China de forma rápida, pero a precio mayor.



Retraso. La primera tanda de Covax, 36 mil dosis de la AstraZeneca, llegaría recién a fines de marzo.



El resto de las vacunas vienen de a puchito y esta va a venir un millón de dosis que va traer una verdadera tranquilidad a la población y va a aplacar toda esta crisis enorme que estamos teniendo en Salud.

Dr. Antonio Barrios,

senador y ex ministro de Salud.