Para Celeste, Santi será el presidente sobornado de HC

Sobre el secretario de Bachi Núñez, Luis Rafael De los Ríos, quien recibía transferencias de parte de Cartes, la parlamentaria dijo que tiene que explicar por qué recibía ese dinero, cuál es su crecimiento económico, cómo usaba el dinero y a quién le entregaba. “La plata de alguna manera ha llegado a ellos”, afirmó.

Amarilla presenta hoy un pedido de pérdida de investidura contra 29 diputados (27 cartistas y dos liberales) por uso indebido de influencia.

Celeste además acusó a Santiago Peña y Pedro Alliana de ser leales a Cartes solo por el dinero, y enfatizó que el candidato presidencial colorado no está ajeno al escándalo de sobornos, pudiendo incluso ser favorecido por Estados Unidos mediante una trapisonda. “Santi no es sobornado porque no es funcionario pero está a sueldo de Cartes, como el sueldo del presidente es poco y a este pendejo le gusta la plata, ya le pillamos a Santi, le gusta la plata fácil, entonces ahí va a tener el sobresueldo de Cartes, porque no puede llevar una vida inferior a la que lleva hoy. Cuando sea presidente va a pasar a ganar G. 30 millones”, lanzó.

Celeste también acusó a Alliana de recibir sobornos de Cartes. “Alliana también cobra su sueldo a fin de mes. Y también cobra los 5.000 o 10.000 por cada ley que vota en contra. Y no es una ayuda humanitaria porque estuvo enfermo él y estuvo enfermo Calé y estuvo enferma la esposa de Walter Harms y estuvo enfermo todo el mundo. ¿Por qué Cartes no le da pollos a Harms y Alliana para que hagan pollada y junten plata como le pasa al pueblo paraguayo? ¿Por qué a Calé se le da dinero para curarse de su cirrosis y sobredosis?”, aseveró.

Por su parte, la senadora y presidenta de la Concertación indicó que en el Senado siempre se habló de bancadas afines a Cartes, pero que Diputados tiene la influencia más marcada, sobre todo cuando se habla de temas que afectan a los negocios del cartismo, como las leyes sobre impuesto o trazabilidad del tabaco, puertas giratorias, entre otras.

Resaltó el trabajo de la bancada del Frente Guasu, que hizo una fuerte oposición al cartismo. “Podrán criticarnos nuestra posición política, porque tenemos una historia muy clara de haber votado sistemáticamente en contra de todos los intereses de Cartes y a favor del ciudadano, es más, hemos impedido que Cartes sea senador a través de la presidencia de Fernando Lugo. Hemos votado en bloque en todas circunstancias”, expresó.

Sobre las acusaciones del gobierno de Estados Unidos de que Cartes pagó hasta un millón de dólares por apoyar la enmienda constitucional, Esperanza respondió que el Frente Guasu actuó por convicción y por la reelección de Fernando Lugo, que es muy fácil revisar el patrimonio de cada uno, que no presenta crecimiento alguno, sino lo contrario. “Tenemos testimonio de vida”, manifestó.

Finalmente, cuestionó el modelo actual en el que se utilizan los bienes del Estado para beneficio de un grupo privado y afirmó tener esperanzas en el nuevo fiscal general Emiliano Rolón, quien inicia su mandato en marzo, ya que la actual, Sandra Quiñónez, es una “encubridora” de Cartes.

Recordó que el propio Santi Peña recibió transferencias del ex presidente. “Yo no puedo comprarme un yate de 5 millones de dólares. ¿Por qué no se hace la trazabilidad de los bienes de los diputados que en tres años se volvieron potentados?”, subrayó.



