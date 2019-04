Papá de bebé denuncia negligencia en Hospital distrital de San Ignacio

Agregó que la situación no es normal. “¿Cómo va a pasar esto en el hospital?, no tuvieron cuidado, los doctores nos dijeron que tenía esa inflamación por suero, pero no creemos eso, no lo cuidaron, no hicieron su trabajo como debe ser, esto le pudo costar su pie a mi bebé”, refirió y anunció que denunciará el caso en la Fiscalía, “para que no suceda esto a nadie más y se investigue lo ocurrido”.

desmiente. El director de la Octava Región Sanitaria, Rodney Giménez, mencionó que la lesión se debió a un exceso de presión al asegurar los electrodos al pie del bebé, que está en terapia intensiva para supervisar mejor la evolución de su herida, según el profesional.

“Estuve en contacto anoche con la Dra. Liz Cáceres, coordinadora de terapia en el hospital de San Ignacio, (...) una hora después de liberar y descomprimir el pie, ya mejoró su aspecto, se mal entendió creo por la ampolla que se observa en la imagen”, expreso Giménez.

El director agregó que la coordinadora tendrá una reunión con el plantel de funcionarios para solicitarles que tengan más cuidado, no habló de sumarios, pues mencionó que nadie tiene malas intenciones.

Odisea. El bebe nació hace 11 días y desde su nacimiento, ha debido enfrentar toda una odisea con su familia, según detalla el padre. “Nació el Domingo de Ramos en Ayolas, vinimos ese día con mi esposa (a San Ignacio) a las 5 de la tarde, se tardaron en atendernos y cuando por fin lo hicieron, nos dijeron que no tenían anestesista y que la única solución era ir a Ayolas, debido a esa demora el bebé tragó el líquido amniótico y le afectó en su pulmón, nos dieron de alta el martes y vinimos a nuestra casa y luego volvimos a urgencia en San Ignacio y le internaron en terapia intensiva, ya se estaba recuperando cuando ocurrió esto” agregó Arzamendia.

Hecho doloroso. El intendente de San Ignacio Misiones, Carlos Afara, se pronunció con respecto a lo ocurrido y lo calificó como un hecho doloroso.

Agregó que la salud no es un juego y que se está investigando lo ocurrido, y que de ser necesario, recurrirá incluso con el presidente de la República.

“Cuando tenga toda la información hablaré con el ministro de Salud y si es necesario con el mismo presidente, esto no puede quedar así, visitaré a los afectados, yo soy su intendente y estos temas nos afecta a todos”.

“Si recurrimos a un centro de salud, es porque queremos curarnos, este no es un taller mecánico, con la salud no se juega, me duele mucho y no quiero estar en el lugar del padre, yo también soy padre de familia”, expresó.