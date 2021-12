Paolorosso llega para ser el PF de Olimpia

“Me reuniré con el coordinador deportivo de Olimpia. Están preparando el contrato, de no mediar inconvenientes creo que no habría problemas, me abocaría a ver las instalaciones y preparar todo para la pretemporada con las directivas que dejó Julio Cáceres”, apuntó el argentino en charla con FALG (1080 AM).

Consultado sobre el conocimiento del plantel, el PF aseguró: “Me voy a interiorizar de edades, situación, posiciones, todo, para saber con qué plantel voy a trabajar, después compenetrarme y ponerme al día en el mundo Olimpia”.

Sobre la partida de Roque Santa Cruz, Paolorosso estaba al tanto ya que se enteró en el grupo de WhatsApp de jugadores de Sudáfrica 2010.

Con respecto a la renovación de Sergio Otálvaro, además de la oferta del fútbol colombiano, ahora apareció el Puebla de México.