Paola Hermann da clases de modelaje en línea

La escuela de modelaje Paola Hermann Management abre sus clases a la modalidad online. Con 21 años de experiencia en la rama vuelca sus cursos para seguirlos desde la plataforma Zoom.

La propuesta se extiende no solo a las personas que quieran formar parte de la moda refiere Paola Hermann, directora de la institución. “Es para todas las personas que estén interesadas en mejorar su bienestar”, asegura. En las sesiones trabajarán de forma personalizada con los interesados por lo que no hay límite de edad y es para ambos sexos. La propuesta se centra en la proyección de la persona, según enfatiza Hermann. “Realizaremos prácticas corporales desde la postura, el porte, la actitud, la forma de caminar, el ritmo, la cadencia, la elegancia y la seguridad”, explica. Como parte de las medidas por la pandemia del Covid-19, abrieron sus aulas al mundo digital y a todas las personas que quieran conocerse mejor. “Estamos enfocados no solo en formar modelos, sino personas que mantengan una actitud positiva en la vida, manteniendo sus valores como ser humano. Desarrollando también su personalidad y el liderazgo necesario en momentos de competencia” El programa de clases Durante el curso se estudiarán nociones básicas de asesoría de imagen, con tips para entender mejor el manejo de una buena imagen. También etiqueta y protocolo, incluida las nociones sobre la puesta correcta de una mesa de gala. En cuanto a cuidado personal también se incluye nutrición, en cuyo punto se trabajará con el cuidado integral del cuerpo. “Una buena nutrición es vital para una vida sana y equilibrada. Eso va sumado con actividades físicas y espacios de meditación”, agrega Paola. Además de oratoria, donde exploran las técnicas para desarrollar seguridad para desenvolverse ante el público y los medios de comunicación. Y manejo de redes sociales, pues en esta era virtual es de suma importancia cuidar la imagen en las redes. “Se aprenderá qué queremos comunicar, de qué forma y a qué público, además de qué impacto quiero recibir. Hoy es una herramienta muy útil para expandir la personalidad, las creencias, los hábitos, y el trabajo”, agrega Paola. Y finalmente se disertará sobre poses fotográficas, donde el alumno aprenderá sobre técnicas para desarrollar sus habilidades corporales y faciales delante de cámara. Para la empresaria tener noción de un buen manejo de la imagen también potencia a los profesionales en todas las áreas. Como en las clases presenciales en el primer año se trata de reforzar la imagen y la autoconfianza, reconocer las fortalezas y potenciarlas para emplear lo aprendido en todas las áreas de la vida.



Tendencia. Las clases a través de plataformas online son una salida durante la cuarentena.



Para ser parte

Los interesados a los cursos de modelaje pueden comunicarse a través de las redes sociales de Paola Hermann Management, o al (0994) 342-330.

Las clases iniciarán el 2 de mayo y se desarrollarán en los horarios de 11:00 a 12:30; de 13:00 a 14:30 y de 15:00 a 15:30. Las sesiones serán de forma personalizada y pueden participar personas sin límite de edad, tanto hombres como mujeres.