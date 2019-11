Paniagua: “Sentí la confianza”

El lateral derecho Ignacio Paniagua (18 años) debutó en Cerro Porteño, en la victoria ante Sol de América 1-0.

En diálogo con Fútbol a lo Grande, confesó: “Me enteré el jueves de tarde, estaba para debutar Damián (Bobadilla), pero Beto (Espínola) sintió una molestia y me tocó jugar, creo que hice un buen partido”. Añadió que “durante la semana trabajamos de la mejor manera, me hablaron mucho y sentí la confianza para jugar. Me considero con personalidad, y ellos me dieron la pelota en todo momento, tuve esa seguridad”.