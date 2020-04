Pandemia desnuda la poca preparación de empresas para operar online, afirman

La mayoría de las empresas, tanto pequeñas como medianas y grandes, están viéndose obligadas a acelerar el proceso de transformación digital, para seguir subsistiendo ante el fuerte cese de las actividades debido al aislamiento social, expresó.

En ese mismo sentido, el titular de la Capace sostiene que, por ejemplo, muchas empresas hoy no cuentan con una tienda online donde puedan ofrecer sus productos, enfrentándose con un serio problema debido a que sus vendedores no pueden ir a trabajar, y tampoco pueden recibir a sus clientes en sus tiendas físicas.

“Muchos comercios, por ejemplo, que venden cosas, no tienen todavía su tienda online; así también, muchas empresas que no venden productos, pero venden servicios, no están tan preparadas en su atención por internet. El contexto actual obligó a que la gente no salga de su casa y todo sea a distancia, pero si una empresa no estaba preparada para atender a mucha gente de una manera virtual, a través de internet, se le complica más la situación”, indicó.

Sobre el punto, Szwako recalcó que sólo las promociones vías redes sociales no son suficientes, y tal vez es una de las formas más limitadas para atender una fuerte demanda virtual, generada a través de la cuarentena. Sugirió a las empresas optar por otras herramientas –además de las tiendas online y redes sociales– para poder seguir vendiendo y mantenerse en el mercado.

“No solo las redes sociales, sino también el uso del email, el sitio web, el uso de los formularios, la automatizaciones de márketing, el CRL, que es una herramienta que se utiliza en lo comercial”, detalló.

AUMENTO. De acuerdo con los datos proveídos desde la Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico, los rubros de supermercados, farmacias y comidas son los que presentan un fuerte aumento en sus ventas online, entre 200% y 300%, en comparación al volumen de ventas virtuales antes de la cuarentena. No así los otros rubros no exceptuados de la cuarentena, como, por ejemplo, las casas comerciales, tiendas de ropas, etc, que venden lo mínimo para poder comer y mantener el empleo, afirmó el presidente del mencionado gremio.