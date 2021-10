Paiko sorprende al anunciar pausa a carrera de 21 años

“Gracias a todas las personas que nos hicieron parte de su banda sonora y por inspirarnos a hacer canciones”, firmaron Enrique, Cana, Afi y Seba.

Tras intentar conversar con los integrantes, Afi Ferreiro respondió que no ampliarían la noticia, por el momento. “Con lo que posteamos es suficiente por ahora, no queremos agrandar la cosa tampoco. Es una pausa indefinida, por el momento, no es un adiós tampoco. A veces hay que dejar que el sol se ponga si queremos ver un nuevo día”, afirmó.

Mientras tanto, los fanáticos del grupo reaccionaban a la noticia mostrando emociones encontradas, entre ellos, los de La Berbena, Annabele Pitaud, y otros coincidían que la pausa del grupo era “un bajón”.

“21 años de carrera es muchísimo. Se llevan muchos logros en este tiempo”, escribían por ejemplo en horas de la tarde, inmediatamente después del anuncio.

Entre los recuerdos de sus seguidores se destacaban que Paiko fue uno de los primeros grupos en viajar a probar suerte en suelo estadounidense, así como brindar una gira en México y otros países de Sudamérica.

Además, los seguidores lamentaron en los comentarios que la pandemia no les haya permitido lanzar Eléctrico como hubieran querido y celebrar con eso sus 20 años de trayectoria.

a recordar. En agosto del año pasado, la banda paraguaya ofreció un programa en Latele, titulado La Historia detrás del hit.

En esta propuesta, el grupo ofrecía un encuentro entre colegas artistas y autores referentes de la música popular paraguaya, desde el folclore hasta el rock, para estar presentes y cerca de sus seguidores de esta forma, ya que la pandemia impedía otro tipo de contacto masivo.

En ocasión de la presentación del material, Enrique Zayas destacó que para celebrar los 20 años de Paiko, les inspiró la necesidad de mostrar y dar a conocer las historias de músicos colegas y amigos.

Paiko se dio a conocer con un primer material discográfico titulado Al Natural, con buena recepción del público, en especial gracias a su versión rock de la guarania Kurusu Vera, originalmente compuesta por Rubén P. Olivera (letra) y Américo Francisco Cabrera (música). Le siguieron Azules y Desiertos, Impulsivamente, entre otros materiales.



Radiografía de la banda nacional

Nombre: Paiko

Inicios: 1999

Álbumes: Al natural (2000), Azules y desiertos (2002), Impulsivamente (2005), Viento Sur (2009), Bien vivo (2010 ), Al Natural (2015), edición aniversario 15 con bonus tracks, Agua para el mar (2015), Sencillo sueltos (2016-2017).