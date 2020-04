Pago de salarios atrasados en el “12” depende de terceros

En conversación con Fútbol a lo Grande por la 1080 AM, Herminio Miranda, capitán del “12”, dijo: “Molesta mucho porque no solo deben al plantel, también deben dos meses de salario a la gente que trabaja en el club (administración y empleados). Había una promesa que cumplirían con nosotros antes de Semana Santa y eso no pasó, estamos esperando, no hay ninguna novedad por el momento, ojalá que se solucione”.

Consultado si el presidente podría tomar alguna represalia, por lo manifestado este confesó: “Represalia por qué? estamos reclamando lo que nos corresponde. Tendrán sus motivos, según él tenían que hacer una gestión en el banco, pero ya pasaron tres semanas de eso. Nosotros seguimos trabajando con el cuerpo técnico. Es una situación difícil, esperemos que el presidente se ponga las pilas y pueda resolver esto rápido”.

Por su parte, Édgar Monges, presidente del “12”, respondió en FALG: “Yo dependo de terceras personas (jurídicas), la parte administrativa tiene su burocracia. Por una cuestión administrativa se hace más lento el pago de los salarios, ese es el motivo. Entre lunes o martes se puede solucionar el tema de pago”

No es nuevo el problema de atrasos en el equipo itaugüeño, en lo económico.

Tuvo falta de pagos por el ascenso a Primera División.