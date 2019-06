Padres de Edelio demandarán al Estado ante fueros internacionales

“Nos estamos preparando para realizar una denuncia internacional. Un total de 11 países van a recibir nuestra denuncia”, explicó doña Obdulia a la 730 AM.

La madre del uniformado policial recordó que la última información fehaciente que recibió de su hijo fue en de diciembre del 2014, cuando el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) liberó al adolescente colono menonita Arlan Fick Bremm, y este confesó que compartió tiempo de cautiverio con Edelio. Y la única prueba de vida del suboficial fue el video difundido en octubre del 2014.

“No hay nada, ese es nuestro reclamo directo. Queremos saber de él y seguimos esperanzados”, dijo la mamá del policía, y añadió que ni siquiera tienen promesas.

“Solamente vienen a visitarnos de vez en cuando, pero ya no hay promesas, porque nos dicen que ya no tienen noticias de Edelio”, puntualizó durante una entrevista con 1020 AM.

POCO SERIO. Doña Obdulia también criticó la falta de una investigación seria y eficiente sobre el secuestro de su hijo. Recordemos que la investigación del secuestro del suboficial Morínigo está a cargo del agente fiscal Joel Cazal.

Recordó que a la pesquisa le faltó profundidad, que existen varias personas que tuvieron conocimiento y que acompañaron a Edelio el día de su secuestro, que no fueron convocados por el Ministerio Público para declarar.