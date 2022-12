Pacientes con cáncer de CDE temen por sus vidas por falta de remedios

Pacientes con cáncer que siguen su tratamiento en el Pabellón Oncológico del Hospital Regional de Ciudad del Este volvieron a movilizarse en reclamo de insumos y medicamentos. Temen por sus vidas. Aseguran que el cáncer no espera y que quieren seguir viviendo, por lo que se movilizan para llamar la atención del Gobierno Central.

En principio, estaba previsto salir a cerrar la ruta PY07, ex supercarretera Itaipú, pero debido a la alta temperatura y las condiciones de muchos pacientes, decidieron manifestarse en el corredor del hospital. Igualmente, reclamaron por el doble turno de los profesionales y la instalación del servicio de radioterapia.

Con cánticos de “Queremos remedio, señor ministro de Salud”, y con pasacalles con sus reclamos se movilizaron. “Es la historia de siempre: La falta de medicamentos e insumos. Teníamos previsto salir a la calle, pero suspendimos por los fuertes rayos del sol. No pudimos aguantar. No podemos pasar mucho rato bajo el sol, por ese motivo nos concentramos frente a la unidad”, señaló la profesora Leonarda Arévalos, paciente del servicio, que superó el cáncer de útero, pero que sigue bajo control médico. “Tenemos en falta muchos medicamentos y no se avizoran buenos momentos en la Unidad Oncológica, porque se tuvieron que suspender varias quimioterapias por falta de medicamentos específicos. Los insumos, por supuesto, como siempre compramos, pero el tema de los medicamentos que por alto costo se nos hace imposible comprar”, agregó.

En medio de la escasez de recursos, se realizan en promedio unas 350 quimioterapias por mes. Este pabellón se habilitó hace tres años. Se cuenta con 15 sillas, muchas veces hasta la silla del jefe de servicio se utiliza por la alta demanda que registra. En promedio se atiende entre 50 y 100 pacientes por día.

El doctor José Samudio, responsable del Pabellón Oncológico, dijo que se trata de un problema recurrente y lastimosamente se están perdiendo vidas. Indicó que lamentablemente cuando se suspenden las sesiones los tumores cambian y todo el tratamiento realizado pierde efecto. “Lastimosamente esta situación se volvió bastante reiterativa. Solamente que a medida que pasa el tiempo se va agudizando más. Nosotros, como encargados de servicio, hacemos todo lo posible para que los medicamentos lleguen en tiempo y forma, pero lastimosamente no hay”, refirió por su parte.

El profesional lamentó la situación y aseguró que administrativamente no puede hacer nada, pues no es algo que dependa de él. “Me gustaría tener una varita mágica para poder fabricar los medicamentos y que estén en tiempo y forma. Nosotros prácticamente los conocemos a todos ustedes. Algunos vienen cada semana, otros cada 15 días, cada mes. Sabemos de las dificultades que tienen que soportar para llegar hasta aquí”.

Indicó que los medicamentos oncológicos son muy costosos y algunos incluso “inalcanzables”. El servicio que dirige comentó que tiene pacientes que utilizan una gran variedad de medicamentos. Reconoció que cuando se interrumpe el tratamiento en este tipo de paciente la enfermedad empieza a avanzar y cuando eso ocurre se corre el riesgo de que el tumor mute y que el tratamiento que estaba siguiendo no sea más efectivo.