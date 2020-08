Pachi: “Obligados a pelear hasta el final”

“Cuando hay triunfos se puede trabajar más tranquilos y eso te da confianza, ahora con este nivel estamos obligados a pelear hasta el final”, expuso el Pachi, una de las figuras del Ciclón que triunfó en sus 4 juegos en la vuelta del fútbol, a lo que sumó acerca del próximo juego ante Guaraní: “Se viene un partido muy importante”.

El ofensivo expuso con respecto su alto nivel actual: “Antes jugaba más atrás, ahora me ubico más adelante, así que necesito mucho del apoyo de los volantes”.

DIFERENTE. Analizando la ausencia de público en los partidos, Carrizo remarcó: “Se escucha de todo lo que se habla en la cancha, pero no es lindo para nada, pero es una cosa nueva que hay que aceptarla, y hay muchachos que encuentran la motivación en el público, pero solo queda buscar otra manera”.

Con respecto al VAR, el Pachi apuntó: “Al VAR no le doy mucha importancia, no soy de ver y analizar mucho, y en lo de Cerro muy mal no he visto las cosas”, sumando acerca del tiempo de juego empleado: “Si no nos ayudan con el VAR estamos en el horno”.