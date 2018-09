Pablo Velázquez se reintegró a Guaraní

En comunicación con Fútbol a lo Grande, 1080 AM, Velázquez contó: “El profe (Gustavo) Florentín me llamó, ya lo conozco, estuvimos casi un año juntos en Cerro Porteño. Me dijo que quiere contar conmigo. Le dije que de mi parte: ‘Encantado’”.

“Ahora depende del entrenador y el preparador físico cuándo vuelvo al equipo. Venía practicando con normalidad por mi cuenta, con un preparador físico”, agregó.

Recordó que el técnico saliente, el argentino Azconzábal, lo desafectó vía nota: “Azconzábal no me dijo de frente en su momento que no seguía. Simplemente me informaron que pasaba a la categoría Reserva. Estuve ahí entrenando con los muchachos hasta rescindir mi contrato”, comentó el delantero, cuyo pase nunca salió de Guaraní, por lo que reglamentariamente está habilitado.

EL EQUIPO. Gustavo Florentín, en sus primeros días al frente del plantel aurinegro, realizará cinco cambios obligados y colocó a las piezas en sus puestos habituales.

Luis De la Cruz deja el mediocampo y vuelve a su puesto de lateral derecho, y Jorge Morel sale de la defensa y regresa a la mitad de la cancha. El cuadro que iniciará contra Santaní, mañana, en Dos Bocas, desde las 18.45, sería con Ignacio Don; De la Cruz, Cabral, Imperiale y M. Benítez; Redes, Morel, R. Martínez y Mendoza; Gabriel Esparza y Epifanio García.