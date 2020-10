Oviedo Matto informa que ya no tiene Covid

El ex senador Jorge Oviedo Matto, procesado por el caso de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) informó al Tribunal de Sentencia que ya está totalmente recuperado del Covid-19.

Esto, teniendo en cuenta que este lunes, a las 14:00, se inicia el juicio oral y público donde está procesado junto con el también ex senador Óscar González Daher, el ex ministro Carmelo Caballero y el ex secretario del Jurado, Raúl Fernández Lippmann.

El ex legislador oviedista presentó un escrito con el patrocinio del abogado Yamil Coluchi, en el que informa que el 6 de octubre de este año cumplió con el reposo médico, con diagnóstico de Covid-19.

Agregó el certificado médico del Dr. Ariel José Fretes Ruiz, donde señala que el mismo ya se encuentra totalmente recuperado del coronavirus. Justamente, por esta causa es que se había suspendido el juicio oral la vez anterior. En el caso, el mismo se encuentra acusado de supuesto tráfico de influencias.

Los magistrados Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y María Fernanda García tratarán de iniciar el juicio oral por tercera ocasión. La primera vez la suspendieron por disposición de la Corte, la segunda porque el ex senador tenía coronavirus.