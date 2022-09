Otro juicio a ex ministros del MAG también puede prescribir

El caso ya tiene casi 10 años. Salió a luz en el 2013, año que admiten imputación contra Godoy y a otras personas por lesión de confianza y estafa. Se investigaba desvío de dinero que debía ser destinado al subsidio y asistencia a comunidades campesinas. Ese día también el juez solicitó el desafuero de Cardozo (ex senador).

En diciembre del 2014, se intentó hacer la primera preliminar frente al juez Gustavo Amarilla, pero se suspendió por un recurso. Por segunda vez se intentó en octubre del 2015, pero lo paró otro incidente. Días antes también el abogado de una de las procesadas planteó acción de inconstitucionalidad y recurso de casación ante la Corte.

Esa acción recién en noviembre del 2018 (tres años después) fue rechazada por la Sala Constitucional.

Mientras se esperaba la decisión de la Corte, el juez fijó por tercera vez la preliminar, en marzo 2016, pero Cardozo alegó estar con dengue. A la par, el caso corrió para otros procesados y, en el 2017, se condena a 4 personas.

Con relación a los ex ministros y a Maristela Azuaga, ex directora de Administración del MAG, el expediente se perdió, hasta febrero del 2021. Por cuarta vez se fijó la preliminar, los ex ministros lo suspendieron, pero hizo en abril y se elevó a juicio, que debía iniciarse el 17 de agosto pasado, pero el abogado Ricardo Preda recusó al Tribunal. Los jueces Elsa García, Jesús Riera y Héctor Escobar fueron confirmados y el juicio debe hacerse en noviembre.